Cargill Türkiye önemli bir üretim üssü konumuna geldi

Cargill’in 66 ülkeyi içine alan Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki operasyonlarındaki stratejik merkezi İstanbul oldu. Son olarak şirketin Hindistan merkezli gıda operasyonlarının yönetimi de İstanbul’dan yapılacak. Hindistan’ın Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesine katılmasıyla birlikte Cargill’in, Türkiye merkezli operasyonlarının gücünden daha fazla yararlanması sağlanacak.

Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “Türkiye pandemi sonrası dönemde önemli bir üretim ve yatırım bölgesi olarak öne çıkıyor. Hindistan, Orta Doğu ve Afrika arasındaki ticari ilişkiler gelişmeye devam ederken, Cargill Türkiye bölgede daha büyük bir liderlik rolü üstlenerek bu büyümeyi kolaylaştırmak üzere eşsiz bir konuma sahip” dedi.

Cargill, 1960 yılında yerel ortaklıkla gıda sektörüne girerek Türkiye’deki faaliyetlerine başladı. 60 yıl boyunca Türkiye’ye 530 milyon doları aşan yatırım yaparak, yurt içi ürün portföyünü çeşitli gıda bileşenleri, biyoendüstriyel malzemeler ve hayvan beslenmesi ürünleriyle genişletti. Bugün ambalaj, farmasötik, biyoenerji, dokular, boyalar ve daha fazla ürün için inovatif çözümler sunuyor. Bu ürünlerin büyük oranda Türkiye’deki fabrikalarda üretilmesiyle, ithal ürünlerin yerine yerel üretim geçiyor.

“Türkiye’de 60 yıldır ürün çeşitliliğine odaklanarak kararlılıkla çalışıyoruz. Tüketici trendlerine uygun inovatif gıda ürünleri ve hayatın her alanına dokunan bitkisel bazlı, sürdürülebilir ürün alternatifleri geliştirdik” diyen Tarakçıoğlu şöyle devam etti: “Önümüzdeki 60 yıla baktığımızda, bu önceliklerimizi korumaya devam edeceğiz. Bitkisel bazlı proteinler, biyoendüstriyel ve farmasötik kalitesinde ham maddeler gibi katma değerli ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

İnovasyon, Cargill’in Türkiye’deki operasyonlarının temel vizyonunu oluşturmaya devam ederken, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çalışmalarına da yansıyor. 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı kapsamında Türkiye’deki çiftçilere sürdürülebilir tarım yöntemleri üzerine eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve tarlalarına özel danışmanlık gibi hizmetler sağlıyor. Cargill Türkiye’nin 60’ıncı yılını kutladığı bu dönemde, geleceğin kadın liderlerini yetiştirme hedefiyle hayata geçirdiği Geleceğe 60 Lider Programı ise 60 üniversite öğrencisine bursun yanı sıra kişisel ve mesleki gelişim desteği sağlıyor.

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