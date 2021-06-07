Cardano Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Ada Ne Demek? Kripto Para Cardano Coin Nasıl Alınır?

Cardano en fazla yatırım yapılan kripto paralar arasındadır. Cardano kripto para göndermek için bir aracı olarak da kullanılmaktadır.

Cardano Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Cardano Ada kripto sistemine bağlı olan kripto paralar arasındadır. Dünya'da en fazla yatırım yapılan ve en değerli kripto paralar arasında Cardano yer almaktadır. Cardano kullanıcılara pek çok yenilik sunan kripto paralardan bir tanesidir. Aslında bu kripto paraya sadece bir kripto para demek doğru sayılmaz. Hükümetler arasında finansal uygulamaların yürütülmesini de sağlamaktadır. Bundan dolayı büyük projesi olan kripto paralar listesinde Cardano daima zirvelere oynamaktadır.

Teknolojik platform olarak adlandırılan Cardano kolay güncelleme imkanı sunmaktadır. Oldukça gelişmiş bir kripto para sistemine sahip olan Cardano blok şeklinde kademeli kademeli inşa edildi. Bu kripto para içerisinde birçok akıllı sözleşmeler ve ticareti kolaylaştıracak projeler de geliştirilmiştir. Dünya'da merkezi olmayan kripto paralar listesinde Cardano'da yer almaktadır. Cardano blok zincir şeklinde çalışan ve merkezi olmayan kullanıcıları ve tedarikçileri doğrudan birbirine bağlayan bir kripto para sistemidir.

Cardano Charles Hoskinson tarafından kurulmuştur. Charles Haskinson aslında bir blockhain geliştiricisidir. Blockhain teknolojisine ortaklık da yapmış olan bu kişi sadece Cardano değil Etherium'da da ortaklığı bulunmaktadır. İlk olarak 2013 yılında ortaya çıkan bu coin pek çok kripto ihtiyacını karşılayacak cinstendir. Özellikle yatırımcılarına sunmuş olduğu yeniliklerden dolayı da işlem hacmi bir hayli fazla artmış ve tavsiye edilen kripto paralardan bir tanesi olmuştur. Cardano madenciliği de olanak tanımaktadır. Madencilik maliyetleri son derecede düşüktür. Bundan dolayı Cardano madenciliği yapan kripto madencilerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Alışıla gelmişin dışında bir madencilik yapma imkanı sunan Cardano cüzdan ile birlikte yapılmaktadır. İlk olarak Cardano cüzdanına belirli bir miktarda yatırım yapıyorsunuz. Daha sonra bu miktarın belirli kısmı ve yüzdesi kadar sizlere bir kazanç gelmektedir. Bu sisteme ise Proof of stake sistemi deniliyor.

ADA Ne Demek?

Cardano kripto parasının kısaltılmış hali ADA'dır. Cardano dünya genelinde ADA coin olarak da adlandırılmaktadır.

Kripto Para Cardano Coin Nasıl Alınır?

Cardano coin almak için öncelikle bir alışveriş yapan siteye üye olmanız gerekiyor. Ülkemiz merkezli ve yurt dışı merkezli olan kripto para alışverişini sağlayan firmalar yer alıyor. Bu firmalara üye olduktan sonra hızlı bir şekilde alım işlemlerini yapabilirsiniz. İlk olarak ise siteye üye olduktan sonra yatırım yapmış olmanız gerekiyor. Türk lirası karşılığında yatırım yaparak Cardano coini alabilirsiniz. Cardano coini almak için Türk lirası yatırımını havale ya da EFT seçeneklerini kullanabilirsiniz. Havale seçeneği ile birlikte haftanın her günü ve yedi yirmi dört saat hesabınızdan para yatırabilir ve para çekebilirsiniz. Bunun için ise ilk olarak İBAN aracılığı ile gönderim sağlayın.

Daha sonra site üstünde bulunan arama kısmına gelerek ADA ya da Cardano yazarak aratın. Çıkan ilk mavi logolu kripto para seçeneğine tıklayın ve alım yerine gelerek Türk lirası cinsinden karşılığını yazarak satın al butonuna tıklayın.

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