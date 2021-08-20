Cardano kimdir? Cardano coin kurucusu kim?

Cardano, kripto para göndermek ve almak için kullanılabilecek ADA kripto sistemine sahip bir platformdur. Cardano madenciliği de olanak tanımaktadır. Madencilik maliyetleri son derecede düşüktür. Bundan dolayı Cardano madenciliği yapan kripto madencilerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’dur. Amerikalı matematikçi Hoskinson, Blockchain geliştiricisi ve Blockchain’de birden fazla kilit projede ortak kuruculuk yapan isimlerin başında geliyor.

Kripto para birimi Etherium'un eş kurucularından olan Hoskinson, 2013 yılında, EOSIO‘nun kurucu ortağı Dan Larimer ile birlikte, ilk blok zinciri ve kripto para birimi başlangıcı olan Invictus Innovations’ı başlatmıştı.

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