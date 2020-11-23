Captur katkı sağlayacak

Kullanıcısına kişiselleştirme seçenekleri sunan model, teknolojik gelişimi ile dikkat çekiyor. Joy, Touch ve Icon donanım seviyeleriyle gelen Yeni Captur, 211 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bugüne kadar 1.6 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan ve tamamen yenilenen model ile ilgili Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Captur, segmentinde fark yaratan ve herkesin beğenisini kazanmış öncü bir model. 2014-2016 yılları arasında ülkemizde segmentinde liderliği elde eden Captur, uzun süre üst sıralarda yer aldı. Selefinin DNA’sını korurken, daha büyük boyut, kaslı tasarım ve atletik yapıya bürünen Yeni Captur, premium segmentte üst seviye teknolojisi ve yeni motor gamı ile rekabetin arttığı sınıfta başarısını daha da ileriye taşıyacak. Renault olarak hızla büyüyen B-SUV segmentine güçlü bir şekilde dönüş yapmak bizim için çok önemli” dedi.

‘LİDERLİK SÜRECEK’

Çağdaş, “Bununla birlikte, binek otomobil pazarındaki sürdürülebilir başarımızdan dolayı çok mutluyuz. Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisi Renault markasına ait. Yılın başında Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Clio segmentinin açık ara en çok tercih edilen otomobili. Clio gibi Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan da en çok satan 3. model olarak başarımıza önemli katkı veriyor. Özellikle Avrupa pazarında pandemi kaynaklı küçülme döneminde Bursa’daki fabrikamızın iç pazara araç tedarikinde önemli desteği oldu. 20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk 10 ayında da birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz bu alandaki liderliğimizi yılın sonuna da taşımak” şeklinde konuştu.