Canon'a 38.3 milyon lira ceza

Haberin Devamı

Canon Eurasia Gör. ve Ofis Sist. AŞ’nin ürünlerinin yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği iddiasının incelendiği soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Canon'a 4054 sayılı Kanun’un 4. mad. ihlal etmesi sebebiyle 38.300.958,83 TL idari para cezası verildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Rekabet Kurulunun 23-21/411-M sayılı kararıyla Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri AŞ (CANON) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak 11.05.2023 tarihinde açılan soruşturma tamamlandı. Baskı, kopyalama, görüntüleme ile foto-video ürünleri, dijital SLR kamera, dijital video kamera, aynasız kompakt sistem kamera ve değiştirilebilir lens ürünlerinden oluşan optik ürünlerin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren CANON, Türkiye’de söz konusu ürünlerin dağıtımına ilişkin faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda bahse konu ürünlerin dağıtımı distribütörler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Distribütörler de aralarında teknoloji perakende mağazaları, geleneksel kanalda faaliyet gösteren bayiler, çevrim içi pazar yerleri ile çevrim içi pazar yerlerinde aktif olan bayiler gibi yeniden satıcılar bulunan çeşitli toptancı ve perakendecilere Canon markalı ürünlerin yeniden satışını gerçekleştirmektedir. Soruşturma süresince CANON’un sağlayıcısı olduğu Canon markalı ürünlerin yeniden satışını gerçekleştiren satıcıların veya bayilerin, bağımsız şekilde belirlemesi gereken satış fiyatlarına müdahale ederek yeniden satış fiyatlarını tespit edip etmediği incelendi. CANON’un muhtelif yeniden satıcıların fiyatlarını tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğine yönelik olarak yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 04.06.2024 tarihinde yapıldı. Sözlü savunma toplantısının ardından Rekabet Kurulu, 12.06.2024 tarihli ve 24-26/640-265 sayılı kararıyla CANON’un 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine ve dolayısıyla CANON’a 38.300.958,83 TL idari para cezası verilmesine hükmetti. "