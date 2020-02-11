Canlı ve güncel altın fiyatları 11 Şubat Salı günü ne kadar oldu?

Altın fiyatları güncel bilgilerle 11 Şubat Salı günü pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Güne önce düşüş sonra artış trendi ile başlayan altın fiyatları gram bazında 303 liradan seyrediyor. Peki, altın fiyatları sabah saatlerinde ne kadardan işlem görüyor? İşte, 11 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 11 ŞUBAT SALI GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 11 Şubat Salı günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 298 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 303 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 11 Şubat Salı günü 501 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 303 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,022 liradan alınıp 2,042 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,002 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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