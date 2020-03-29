Canlı altın fiyatları takip sayfası: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 29 Mart güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta ekonomi grafiklerinde dalgalanma yaşayan altın fiyatları 29 Mart Pazar günü altın yatırımcıları tarafından takip edildi. Özellikle serbest piyasalarda gram ve çeyrek altının son durumunu gözden geçirenler, altın yatırımlarına bu bilgilere göre yön vermek istiyor. Peki, pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel canlı altın fiyatları..

29 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği altının gram fiyatı 337,18 liradan alıcı bulurken, 338,06 liradan satılıyor.

Yarım altın 1.014,59 liradan alınırken, 1.041,44 liradan satılıyor.

Pazar günü serbest piyasalarda işlem gören çeyrek altının satış fiyatı, 521,42 TL olurken, 509,57 liradan alıcı buluyor.

Reşat altını fiyatları pazar günü 2.142,47 liran alınırken, 2.174,95 liradan satılıyor.

CUMA GÜNÜNÜN ALTIN YORUMLARI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlar sonrası küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların önemli direnç, 1.600 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-340 lira bandının öne çıktığını söyledi.