Canlı Altın fiyatları: Altın haftayı 460 seviyesi ile kapattı! Bugün çeyrek, gram, yarım ve tam altın fiyatı..

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,97 kayıpla 461,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya geriledi. Yatırımcılar ve hediyelik altın alacak olanlar piyasalardaki son durumu, bugünkü canlı altın fiyatları takibi ekranından öğrenecekler. İşte, güncel altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 456,60 456,80 461,50 461,70

Cumhuriyet Ata Lira 3.009,00 3.030,00 3.043,00 3.064,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 416,50 420,50 421,00 425,00

Lira(Tam) Ziynet 2.941,00 2.961,00 2.973,00 2.993,00

Yarım Ziynet 1.470,00 1.480,00 1.487,00 1.497,00

Çeyrek Ziynet 735,00 740,00 743,00 748,00

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Altın fiyatları, 14 Ağustos Cuma günü gram bazında 456 liradan alındı, 460 liradan satıldı.

Çeyrek altının satış fiyatı 761 liradan işlem görürken, 746 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 1.522 liradan işlem görürken, 1.491 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.100 liradan işlem görüyor, 3.069 liradan geri alındı.