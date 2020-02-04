Canlı altın fiyatları 4 Şubat 2020: Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar sorusu gün boyu vatandaşların en fazla araştırdığı konulardan oldu. Gün sonunda haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatlarının piyasalarda güncel hareketini öğrenmek isteyenler, Kapalıçarşı'ya yansıyan anlık altın fiyatlarına yoğunlaştı. Peki, tam ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 300,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 300 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 300,20 liradan, bin 977 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 998 liradan, 273,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 277,50 liradan, bin 932 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 952 liradan, 966 liradan alınan Yarım Ziynet 976 liradan ve 483 liradan alınan Çeyrek Ziynet 488 liradan satıldı.

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ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADAR OLMUŞTU?

4 Şubat Salı günü gram altın yüzde 0,1 düşüşle 303 lira seviyesinde hareket etti. Çeyrek altının satış fiyatı 496 lira seviyesinde işlem görürken, 485 liradan geri alındı. Yarım altının satış fiyatı 992 liradan işlem görürken, 967 liradan geri alındı. Cumhuriyet altının satış fiyatı ise 2.040 liradan satılırken, 2009 liradan geri alındı.