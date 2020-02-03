Canlı altın fiyatları 3 Şubat Pazartesi! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları canlı ve anlık fiyat bilgisi ile pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gram bazında geçtiğimiz hafta gösterdiği seyri sürdüren altın fiyatları, bu haftaya 304 lira seviyesinde giriş yaptı. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, 3 Şubat Pazartesi günü için gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 3 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 3 Şubat Pazartesi günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 296 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 303 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 3 Şubat Pazartesi günü 502 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 303 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,025 liradan alınıp 2,046 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,004 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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