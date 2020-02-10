Canlı altın fiyatları: 10 Şubat Pazartesi günü yarım ve çeyrek altın ne kadar?

Günün altın fiyatları, sabah saatlerinde pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Canlı ve anlık altın fiyatları bilgisiyle çeyrek ve gram altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatadaşlar, piyasa fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 10 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 10 Şubat Pazartesi günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 298 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 302 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 10 Şubat Pazartesi günü 500 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 302 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,017 liradan alınıp 2,037 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,000 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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