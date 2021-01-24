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Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı bünyesinde projelendirme, raporlama, süreç yönetimi ve kurumun muamelat işlerini yürütebilecek; “Sözleşmeli Personel” aranmaktadır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre adaylar tarafından hazırlanan özgeçmişlerin elden Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı Genel Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
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