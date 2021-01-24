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Ekonomi
Haber Giriş: 24.01.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

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Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
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Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı bünyesinde projelendirme, raporlama, süreç yönetimi ve kurumun muamelat işlerini yürütebilecek; “Sözleşmeli Personel” aranmaktadır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre adaylar tarafından hazırlanan özgeçmişlerin elden Çankırı Ticaret Borsası Başkanlığı Genel Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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