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Ekonomi
Haber Giriş: 06.06.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Çankırı Gar Sahası bakım onarım işi yaptırılacak

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Çankırı Gar Sahası bakım onarım işi yaptırılacak

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Satınalma Servis Müdürlüğü’nce Çankırı Gar Sahası aydınlatma bakım onarımı yapım işi yaptırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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