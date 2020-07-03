Çankaya Belediyesi zabıta alımı sınavı ne zaman yapılacak? Zabıta alımı başvuru sonuçları

Zabıta alımı başvuruları her dönemde yoğun ilgi görüyor. Çankaya Belediyesi zabıta alımı sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuruları 23 Haziran ve 29 Haziran tarihleri aralığında alınan ilana 4 bin 344 kişi başvuru yaptı. Sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü ve uygulamalı sınavı, 6-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLAR AÇIKLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada sınava girmeye hak kazananlar açıklandı. İşte o açıklama:

Sınava girmeye Hak Kazanan Adaylara Ait Liste ve Sınav Giriş Belgesi, Belediyemiz (//www.cankaya.bel.tr/) internet adresinde ilan edilmiş olup; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin “Başvuruların Değerlendirilmesi” Başlıklı 13/C Maddesi gereğince, Başvuru Genel ve Özel Şartları uyan Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılmıştır.

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ZABITA ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adayların sözlü ve uygulamalı sınavı, 6-10 Temmuz tarihleri arasında Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Sınavı başarıyla geçen 68'i erkek 12'si kadın toplam 80 kişi, zabıta memuru olarak göreve başlayacak.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır

Adaylar, Kimlik Bilgileri ile Sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesini Sınava girişte ibraz edecektir.

Sözlü Sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav;

Kadro unvanına ilişkin bilgi ve yeteneğinin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık (mekik ve şınav) gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Adaylar Sözlü Sınav ve Uygulamalı Sınava spor kıyafet ve spor ayakkabı ile katılacaktır.