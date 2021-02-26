Çanakkale’nin deniz ulaşımına yeni gemi

2020 yılında 3’ü filosunda kiralık olarak bulunan 6 gemiyi satın alan şirket, 2021 yılında da büyüme hamlelerine devam etti. Genel Müdür Mahir Sevinç’in göreve geldiği 2020 yılının ilk aylarından bu yana ‘şirketin kendi gemilerine sahip olması gerektiği’ hedefiyle çalışan yönetim, 6’sı 2020 yılı içerisinde olmak üzere toplamda 7 gemiyi kendi öz kaynaklarıyla satın alarak şirketin değerini artırdı.

GELİRLER KİRAYA GİDİYORDU

Gestaş Genel Müdürü Mahir Sevinç, göreve geldikleri günden itibaren şirketin sahibi olduğu gemi sayısını artırma hedefinde olduklarını belirterek, “Şirketimizin kazançlarının çoğu gemi kiralarına gidiyordu. Şirketimizin acilen kendi gemilerine sahip olması gerekiyordu. Bu durumu, nasıl yapılabileceğini yönetim kurulumuza sunduk, onların da desteğiyle bu işi başlattık. Gemi satın alma kararlarını verirken iki metot üzerinde durduk. Bunlardan biri finansal havuzumuzdaki ciromuzu, karımızı içeride tutacak, giderimizi azaltacak; ikincisi finansal havuzumuzdaki ciromuzu artıracak adımlardı. 2020 yılı içerisinde 6 gemiyi kendi öz kaynaklarımızla satın aldık. Son olarak da 11 yıldır şirketimizde kiralık olarak hizmet veren Avşa Adası gemisi de yine kendi kaynaklarımızla, borçlanmadan şirketimiz envanterine katıldı. Göreve başlarken önümüze hedef olarak koyduklarımızı bir bir gerçekleştiriyoruz ve 550 bin Çanakkalelinin şirketi olan Gestaş’ı güçlü bir şirket konumuna getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

6’DAN 13’E YÜKSELDİ

“İl Genel Meclisi borçlanma yetkisi verseydi 6 değil, 10 gemi almak istiyorduk” diyen Sevinç, “Gestaş, satın aldığı 7 gemiyle, sahip olduğu gemi sayısını 6’dan 13’e çıkardı. Toplamda 21 gemiyle hizmet veren şirketin, kiralık gemi sayısı 15 iken, şimdilerde sadece 8” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ HÂLE GELİYOR

Mahir Sevinç, sözlerine şöyle devam etti: “2021 yaz sezonu öncesinde filosundaki gemileri planlı bakım/tutum süreci için sırasıyla tersaneye alan şirket, planlı bakımların dışında hem personelinin hem de yolcularının, emniyetli ve konforlu yolculuğunu ön planda tutan yeniliklere ağırlık veriyor. Şirket, özellikle filo dışından satın alarak filosuna kattığı gemileri adeta baştan aşağı yeniliyor. Özellikle yolcuların, sefer boyunca en çok zaman geçirdiği yer olan, yolcu salonuna çok özel dokunuşlar gerçekleştiriliyor. Yapılan sac işçiliği ile gemiler, ilk inşa edildiği gün kadar güvenli hale getiriliyor.”