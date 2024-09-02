Çanakkale’deki orman yangını asırlık mermileri patlattı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında bir araya geldiğimiz Kaşdemir, bölgede çıkan yangınlarla ilgili şunları paylaştı: “Yangın sezonu henüz bitmedi. Maalesef Çanakkale’de yangın tehlikesi bir ay daha devam eder. Yangın ile ilgili bir istişare kurulu oluşturduk; bilim adamları, ormancılardan oluşan. Önce bir cenazeyi kaldırmamız lazım. Çünkü yanan bir sürü ağaç var ve onları temizlememiz lazım. Yanan yer tarihi alan. Savaşın geçtiği yer. Çok hareket edemiyoruz, makine sokamıyorsunuz. Altta tünel var, siper var, tarihi izler var. Çok dikkatli hareket ediyoruz. Bir planlamamız var.

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TÜNELLER SİPERLER BOZULUYOR

Şöyle bir düşüncemiz var: Çam bizim buranın doğal bitki örtüsü değil. Savaş sırasında çam yok. Fakat daha sonra Türkiye’de olduğu gibi bir çam ağaçlandırması başlamış. Fakat bizim buradaki bu rüzgârlar da şiddetli olunca çamın yanmasının önüne kimse geçemiyor. Fazla çam değil de daha çok yangına dayanıklı bitkiler kullanıp veya hiçbir şey yapmayıp, savaş sırasında olduğu gibi doğal ortamında bırakacağız. Çünkü hareket ettiğin zaman alttaki o tüneller, siperler bozuluyor. Ona dikkat etmemiz lazım. Tüneller ve siperler biliniyor, ama orman bitki örtüsü çok sık olduğu için altında kalmış. Ziyaret edilebilecek yerler değil. Rüzgâr çok güçlü. Çok korkuyoruz çünkü oradaki en ufak kıvılcım önüne geçilmez bir yangına sebep oluyor. Allah korusun önüne geçemiyoruz.

PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ PATLADI

Kozalaklar patlamıyor, kozalakların patlaması efsane. Ama mesela savaş sırasında patlamamış top mermisi patladı. Hâlâ var. Daha 100 sene bizim savaş alanında mermi ile top çıkar. 109 yıl geçiyor, daha 100 yıl çıkar. O kadar büyük bir savaş var. Düşünün sekiz ay savaş olmuş, ufacık kara parçasında 1 milyon insan boğaz boğaza girmiş. Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı. Açık hava müzesi olabilir.”