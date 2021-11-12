Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye Erdoğan’dan

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itiraf!#Bill Gates
Meteoroloji duyurdu Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayıMeteoroloji duyurdu! Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayı#Meteoroloji
Mesut Özil ve Farioli iddiası Herkes bunu merak ediyordu... Ben söylemiştim...Mesut Özil ve Farioli iddiası! Herkes bunu merak ediyordu... "Ben söylemiştim..."#Süleyman Hurma
Samurayda hedife kılıfı Satışı 68 yıldır yasak ama...Samurayda hedife kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...#Başak Cengiz
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli miSamuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?#Başak Cengiz
Kentsel dönüşümde en büyük engeldi İstanbulda önemli değişiklikKentsel dönüşümde en büyük engeldi! İstanbul'da önemli değişiklik#İstanbul
Aşı karşıtlarına kötü haber... Yeni kısıtlama yoldaAşı karşıtlarına kötü haber... Yeni kısıtlama yolda!#Koronavirüs
Yüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardıYüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardı!#Ara Tatil
Salgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısızSalgının seyrine dair dikkat çekici saptamalar... Hastaların çoğu genç ve aşısız#Koronavirüs Aşısı
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştuHülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu#Magazin Tarihi
Milli Takımda şok ayrılık 24 saat sürdü... Kuntzun o sözlerini duyar duymaz...Milli Takım'da şok ayrılık! 24 saat sürdü... Kuntz'un o sözlerini duyar duymaz...#Tuğberk Tanrıvermiş
Karamollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dediKaramollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dedi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
UEFAnın cevabı ortaya çıktı Galatasaray markası ve başvuru skandalıUEFA'nın cevabı ortaya çıktı! "Galatasaray markası ve başvuru skandalı!#Galatasaray
Yüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raundYüzlerce milyonluk mücadele yeni boyut kazandı: Paralı davasında üçüncü raund#Enver Paralı
İstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garsonİstanbul’da Hamlet, Hamburg’da garson#Elit İşcan
HABERLEREkonomi Haberleri

Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye Erdoğan’dan

#Çanakkale Köprüsü#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye Erdoğan’dan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakale Köprüsü’nde son tabliyenin Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla konulacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Zeytinburnu’nda Marmaray Zübeyde Hanım Parkı’nın açılışında konuşan Adil Karaismailoğlu, Marmaray’ın 8 yılda 607 milyona yakın yolcu taşıdığını belirterek, “Marmaray İstanbul’un kent içi ulaşımının omurgasıdır. Birkaç gün önce gördük. 5 Kasım’da Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı rekor kırdı. Bir günde 567 bin 169 yolcu, 6 Kasım’la birlikte iki günde toplam 1 milyon 115 bin yolcu Marmaray ile işlerine, sevdiklerine ulaştırıldı” dedi.

Çanakkale Köprüsü’nde sona gelindiğini belirten de Bakan Karaismailoğlu, “Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale’de 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenini gerçekleştireceğiz. 2 bin 23 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, ‘Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ olacak. Feribot hareket ettikten sonra 30 dakika sürse de kuyrukta geçen veya hava durumuna göre saatler sürebilen Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyoruz. 18 Mart 2022’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprümüzü ve 100 km ilk Malkara Çanakkale otoyolunu açacağız” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale Köprüsü#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates