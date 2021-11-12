Çanakkale Köprüsü’nde son tabliye Erdoğan’dan

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Zeytinburnu’nda Marmaray Zübeyde Hanım Parkı’nın açılışında konuşan Adil Karaismailoğlu, Marmaray’ın 8 yılda 607 milyona yakın yolcu taşıdığını belirterek, “Marmaray İstanbul’un kent içi ulaşımının omurgasıdır. Birkaç gün önce gördük. 5 Kasım’da Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı rekor kırdı. Bir günde 567 bin 169 yolcu, 6 Kasım’la birlikte iki günde toplam 1 milyon 115 bin yolcu Marmaray ile işlerine, sevdiklerine ulaştırıldı” dedi.

Çanakkale Köprüsü’nde sona gelindiğini belirten de Bakan Karaismailoğlu, “Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale’de 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenini gerçekleştireceğiz. 2 bin 23 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, ‘Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ olacak. Feribot hareket ettikten sonra 30 dakika sürse de kuyrukta geçen veya hava durumuna göre saatler sürebilen Çanakkale Boğazı’ndan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyoruz. 18 Mart 2022’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprümüzü ve 100 km ilk Malkara Çanakkale otoyolunu açacağız” diye konuştu.