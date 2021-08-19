Çanakkale Köprüsü yoluna ‘çevreci’ ses bariyeri

Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649’u mühendis 5 bin kişiyle çalışma yürütülüyor. Her iki yakadaki kuleler arasına mega blokların montajı için mesai harcayan ekipler, karada kalan yol ve ulaşım bağlantı aksı çalışmalarını sürdürüyor. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale ve Savaştepe Otoyol Projesi”nin Malkara ile Çanakkale arasında bulunan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de yer aldığı güzergahta da ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

YÜZDE 100 ÇEVRECİ YATIRIM

Köprü projesinde bulunan çevre koruma faaliyetleri için yüzde 100 çevreci yatırımlar seçildi. Bu kapsamda, köprünün güzergahında en yakın yerleşim birimi olan Yülüce köyü mevkisinden geçen bölüme, bölgede yaşayanların araçların gürültüsünden rahatsız olmaması için 1 kilometre uzunluk ve 3 metre yüksekliğinde bariyer monte edildi. Çalışmayı yapan şirketin Genel Yönetim Direktörü Nejan Hatko, AA’ya yaptığı açıklamada, bariyerle kara yolu gürültüsünün yaşam alanlarına ulaşmasının önüne geçildiğini söyledi. Operasyonu 45 günde tamamlayıp hedeflenen gürültü düşüşünü yakaladıklarını vurgulayan Hatko, bu projeyle çevreye duyarlı bir yatırıma daha imza attıklarını sözlerine ekledi.

2023 METRE İLE DÜNYADA İLK

TAMAMLANDIĞINDA ‘dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü’ unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tasarımı incelikle örüldü. Köprünün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz olacak. Kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşı’nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak. Çanakkale Boğazı’nın ilk asma köprüsünün toplam uzunluğu, 4 bin 608 metreyi bulacak.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın