Çanakkale Köprüsü için bin 500 günlük mesai

Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak, renk, figür ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip, ‘Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı’ olarak nitelendirilen köprünün temelinin 18 Mart 2017’de atılmasının ardından ekipler gece gündüz mesai yapıyor.

Gelibolu ilçesindeki Sütlüce ve Lapseki ilçesinde yer alan Şekerkaya şantiyelerinde 649’u mühendis 5 bine yakın personel, 895 iş makinesiyle görev alıyor. Deniz üstü çalışmalar, Asya ve Avrupa yakalarındaki 318’er metre yüksekliğindeki kule ayakları tamamlandıktan sonra iki yakayı birbirine bağlayan kedi yolu sayesinde hız kazandı. Ocakta tamamlanan kedi yolunun ardından ana kablo montajının sürdüğü köprünün silueti belirginleşmeye başladı. Marmara Bölgesi’ndeki otoyol projeleriyle bütünlük oluşturacak bağlantı yollarındaki çalışmalara da hız verildi. Köprünün, 18 Mart 2022’de hizmete alınması planlanıyor.

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