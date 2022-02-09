Çanakkale Köprüsü hazır

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Artık açılışa hazır olan köprüde son zemin çalışmaları ve küçük detaylar yapılıyor. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, açılış gününün belirlenmesi için yetkililere ‘hazırız’ mesajının gönderildiğini bildirdi. Açılıştan önce köprünün üzerinde Limak Holding ev sahipliğinde, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, ÇOK AŞ İcra Kurulu üyeleri Reşit Yıldız ve Ebrunur Kapucu Yıldız eşliğinde bir yürüyüş de gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Özdemir, bakanlığın geçiş ücretleri üzerinde çalıştığını ve sözleşmede belirlenen 15 Euro’dan daha az bir fiyatla köprü geçişinin sağlanacağını belirtti.

15 EURO’DAN AZ OLACAK

3 milyar Euro maliyet hedefiyle yola çıkılan köprü ve otoyol projesinin, pandemi etkisi ve emtia fiyatlarında artış gibi nedenlerle 3.1 milyar Euro’ya tamalandığını söyleyen Özdemir, “Proje için ortaklar 900 milyon Euro sermaye koydu. 2.2 milyar Euro ise bankalardan kredi olarak kullanıldı. Pandemi ve benzeri ek maliyetlerden dolayı ortaklarca 300 milyon Euro daha ilave eklendi. İşletme süresince yani 11 yılın sonunda kâr getirmeyen başa baş bir yatırım olacak. Projenin günlük 45 bin araç garantisi var. Bakanlık fiyat üzerinde çalışıyor. Diyelim ki, 15 Euro yerine 10 Euro yapacak. Ondan sonraki sene bize o aradaki farkı da ödüyor. Zaten biz de o rakamı bankaya ödüyoruz. Burada önemli olan fiyat indirilirken işletme giderlerinin de dikkate alınması” diye konuştu.

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Köprünün ortasında bulunan 9 metrelik boş alan rüzgârın etkisini azaltarak güvenliği sağlıyor.

‘KİMSE DAHA UCUZA YAPAMAZ’

“4.5 kilometre köprü ve 88 kilometre otoyolu kimse 3.1 milyar Euro’dan daha ucuz yapamaz” diyen Özdemir şöyle devam etti: “16 Mart 2017’de imzaladık. Köprü ve otoyolla birlikte 5 senede tamamladık. Pandemide hiç durmadan çalıştık. Türkiye’ye nasıl değer katarız, nasıl güzel bir eser bırakırız diye çalıştık. Şu anda aslında en önemli sorun ani bir kur yükselişi sonrası geçiş ücretlerinin daha yüksek seviyeye çıkması... Projenin sistematiğinde herhangi bir sorun görmüyorum. Bir kere kimsenin yapamayacağı bir altyapı yatırımını en iyi kalitede yapıyoruz. Üzerine estetik öğeler katıyoruz. En kalitelisini en kısa sürede yapıyoruz. Kredi buluyoruz.”

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Köprüden öne çıkanlar:

- Kule uzunluğu 318 metreyle asma köprüler arasında en uzunu. Yükseklik, Seyit Onbaşı’nın anısına koyulacak top mermileriyle 334 metreye çıkacak.

- İki ayak arası uzunluk Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına atıfla 2023 metre. Bu sayede, dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye sahip köprüsü de olacak.

- Köprünün uzunluğu 4.5 kilometre. Toplam 6 şerit bulunuyor.

- Proje süresince 15 farklı ülkeden yaklaşık 12 bin personel görev yaptı. Mühendislerin sayısı 900 olup, bu sayının yüzde 90’ından fazlası Türklerden oluştu.

- Projede 177 bin ton çelik kullanıldı, bu çelikle 128 bin otomobil üretilebiliyor. Ayrıca, 227 bin ton da beton kullanıldı.

Kuleler boyanırken Türk bayrağından ilham alındı.

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