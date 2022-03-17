Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

Haberin Devamı

Cumhuriyet tarihinin mega projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete açılması için geri sayım başladı. 18 Mart 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı boğaz köprüsü yarın yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.

Gözden Kaçmasın Devler Türkiye yolunda Haberi Görüntüle

Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkiinde inşa edilen köprü, bölgenin çehresini güzelleştirdi. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021’de başlamıştı.

12 Aralık 2021’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirilmişti. Yatırım tutarı 2 milyar 545 milyon euro olan projenin üretime katkısı ise 5 milyar 362 milyon euro olduğu açıklandı.

Haberin Devamı

MESAFE 6 DAKİKAYA İNECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırım tutarı 2,5 milyar euro olan inşasına 2017 yılında başlanan bu otoyol ve köprü projesini yap-işlet-devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Köprünün hizmete girmesiyle bugüne kadar sık sık sis ve olumsuz hava şartları sebebiyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği, hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecek" demişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü kapsamındaki otoyol projesine de değinerek, ""Bu büyük projeyle İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkıp Avrupa yakasından devam ettiğinizde Çatalca, Malkara, 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe'ye, oradan da İzmir'e kadar ulaşmak mümkün olacaktır. İstanbul'dan havalimanından yola çıkıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Anadolu istikametine devam ettiğinizde de Osmangazi Köprüsü, Bursa, Susurluk hattıyla yine Savaştepe'ye ve İzmir'e ulaşılabilecektir" açıklamasında bulunmuştu.

Haberin Devamı

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’Nİ SİMGELEYECEK

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan ve Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

AVRUPA’DAN TÜRKİYE’NİN GÜNEYBATISINA KESİNTİSİZ ERİŞİM

Toplam 324 kilometrelik uzunluğa sahip olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesinin 4,6 kilometrelik kısmını 1915 Çanakkale Köprüsü, 83,4 kilometrelik kısmını ise Malkara-Çanakkale arasındaki otoyol oluşturuyor. Proje Malkara yerleşiminin güneyinden ve Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşacak.

Haberin Devamı

Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Sütlüce - Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkiine ulaşacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tamamlanmasıyla, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’yi birbirine bağlayacak. Kınalı- Tekirdağ- Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bitmesiyle de Avrupa’dan Türkiye’nin güneybatısındaki endüstriyel bölgelere kesintisiz erişim sağlanmış olacak.

İSTANBUL BOĞAZI GEÇİŞİNE YENİ BİR ALTERNATİF OLUŞACAK

İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu arasında üstlendiği ağır transit trafik yükü hafifleyecek. Batı Anadolu boyunca halen İstanbul merkezli Batı-Doğu aksı üzerinde yoğunlaşan trafik yükü Marmara Denizi’nin batı kıyısından güney yönüne doğru dengelenecek. Çanakkale Boğazı’nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ile yaklaşık 1,5 saat ile 5 saat arasında süren seyahat süresi, altı dakikaya inmiş olacak.

Haberin Devamı

TATİLCİLERİN FERİBOT ÇİLESİ BİTECEK

Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilecek.

PROJE İLE YILLIK 415 MİLYON EURO TASARRUF

Projede yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesi çalıştı. Zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro ve 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon euroya ulaşacak. Dev projenin yıllık istihdama etkisi ise doğrudan ve dolaylı olarak 118 bin kişi olduğu açıklandı.