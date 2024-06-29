×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Can Kıraç#CHP#Özgür Özel
Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

Türk iş dünyasının önemli ismi Can Kıraç, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı kaldırıldığı hastanede çarşamba günü hayatını kaybetti. 97 yaşında vefat eden iş insanı, dün Bebek Camii’nde kılınan öğle namazının ardından, Aşiyan Kabristanı’na defnedildi.

Haberin Devamı

Can Kıraç’ın cenazesi, Koç ailesi başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından birçok insanı bir araya getirdi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Ağar, Mehmet Cavit Kavak, iş dünyasından Rahmi Koç, Ali Koç, Semahat Arsel, Güler Sabancı, Hüsnü Özyeğin, Aydın-Sema Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Faruk Süren, Ergün Gürsoy, Dursun Özbek, Leyla Alaton, Osman Çarmıklı, Bedri Baykam, İlber Ortaylı gibi çok sayıda isim katıldı. Can Kıraç’ın kardeşi İnan Kıraç, oğlu Ali Kıraç ve torunlarıyla birlikte cenazede taziyeleri kabul etti.

Koç Holding’in kuruluşunda önemli pay sahiplerinden olan Can Kıraç, sağlık problemleri nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 1927 yılında Ankara’da Etimesgut’ta dünyaya gelen Kıraç, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tamamladı. Koç Holding, Otokoç, Egemak, Koç Ticaret gibi kuruluşlarda yöneticilik yapan Kıraç, 1954 yılında hayatını birleştirdiği eşi İnci Atav Kıraç’ı 2019 yılında kaybetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Can Kıraç#CHP#Özgür Özel

BAKMADAN GEÇME!