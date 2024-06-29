Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

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Can Kıraç’ın cenazesi, Koç ailesi başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından birçok insanı bir araya getirdi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Ağar, Mehmet Cavit Kavak, iş dünyasından Rahmi Koç, Ali Koç, Semahat Arsel, Güler Sabancı, Hüsnü Özyeğin, Aydın-Sema Doğan, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Faruk Süren, Ergün Gürsoy, Dursun Özbek, Leyla Alaton, Osman Çarmıklı, Bedri Baykam, İlber Ortaylı gibi çok sayıda isim katıldı. Can Kıraç’ın kardeşi İnan Kıraç, oğlu Ali Kıraç ve torunlarıyla birlikte cenazede taziyeleri kabul etti.

Koç Holding’in kuruluşunda önemli pay sahiplerinden olan Can Kıraç, sağlık problemleri nedeniyle bir süredir Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüyordu. 1927 yılında Ankara’da Etimesgut’ta dünyaya gelen Kıraç, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tamamladı. Koç Holding, Otokoç, Egemak, Koç Ticaret gibi kuruluşlarda yöneticilik yapan Kıraç, 1954 yılında hayatını birleştirdiği eşi İnci Atav Kıraç’ı 2019 yılında kaybetmişti.