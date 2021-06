Can Gürkan’a 20 yıl hapis

SOMA’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik’in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sonraki süreçte 3 sanık tahliye edildi. Yargılamaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik ile maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay, maden mühendisi, İşletme müdür yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik’e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık 10 yıl 10’ar ay, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8 yıl 4’er ay, Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Şirketin patronu Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

‘BİLİNÇLİ TAKSİRLE’

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, ‘olası kastla insan öldürme’ suçundan ceza alan Can Gürkan ile Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç’in de aralarında bulunduğu 4 kişinin ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar, nisan ayında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hâkim karşısına çıktı. Açıklanan mütalaada Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu’nun ‘bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılmaları, Haluk Evinç’in ise beraati istendi. Mütaalanın ardından madenci ailelerin avukatları, reddi hâkim talebinde bulundu. Ancak yerinde olmadığı gerekçesiyle talep reddedildi. Geçen 14 Haziran’da görülen 3’ncü celsede son sözü sorulan Can Gürkan, “Ben medyanın yarattığı gibi bir insan değilim. Hiç kimseye bilerek kötülük yapmadım” diyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, kararın 16 Haziran’da açıklanacağını belirterek duruşmayı erteledi.

YAKINLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Karar celsesine tutuksuz sanık Can Gürkan SEGBİS’le katılırken, taraf avukatları ve madencilerin aileleri salonda hazır bulundu. Diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, ‘bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu’na 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. Daha önceki kararda Can Gürkan’ın 15 yıl olan hapis cezası 20 yıla çıkarken, 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Haluk Evinç ise beraat etti. Daha önce beraat eden Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise bu yeni kararla 12 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmış oldu. Karar okunduğu sırada madenci aileleri karara tepki gösterirken, avukatları da sıralara vurdu. Polis ve madenci aileleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

‘HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMADILAR’

MADENCİ avukatlarından Can Atalay da mahkemenin verdiği kararı eleştirdi. Sanıkların hak ettikleri cezayı almadıklarını söyleyen Atalay, “Bu feryat figanın nedeni duyulan acı değil. Bu insanlar kendi acılarını soğutmak için 7 yıldır adalet diye tutunuyorlar. Bu acı dinmez. Kundaktaki bebek duruşma salonlarında büyüdü. Yargıtay, geçtiğimiz eylül ayında sanıklara önce olası kasttan ceza verdi. Sonrasında üyeleri değiştirilerek olmayacak bir yöntemle kendi kararını bozdu ve bilinçli taksirle ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Bugün Can Gürkan, Adem Osmanoğlu ve Efkan Kurt’a bilinçli taksirden hüküm kuruldu. Taksirle işlenen suçlar için infaz düzenlemesi gelirse bir gün bile yatmazlar” dedi.

‘O GÜN KUNDAKTA OLANLAR ADALET İSTİYOR’

Duruşmanın ardından madenci aileleri, avukatlar, STK ile parti üyeleri açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Özel, “Yine beklenen oldu. Buradaki insanlar, mücadeleyi hiç bırakmadılar. Peşini bırakmayacağız. 87 hafta gelip aynı koltukta nasıl oturduysak, Yargıtay’ın önünde de Anayasa Mahkemesi’nin önünde olacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Bu dava bir daha görülecek ve o dava bittiğinde, kazandım sananlar mahkum olacak. Kaybettiğini düşünenler de buraya çıkıp, ‘Oh be bu sefer adalet kazandı. Biz kazandık’ diyecekler söz veriyoruz. O gün kundakta, kucakta, pusette olanlar bugün ‘Soma için adalet’ diye pankart taşıyor. O gün 10 yaşında olanlar bugün avukat olmak için okul okuyorlar. O gün gözü yaşlı annelere söz verdik, o sözü tutmak namus borcumuzdur” dedi.

