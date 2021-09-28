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Çamurdan enerji üretiyor

#Erman Çakal#INEVA#Arıtma
Çamurdan enerji üretiyor

Arıtma çamuru konusunda Türkiye’nin önünde çok yol olduğunu söyleyen INEVA Genel Müdürü Erman Çakal, “İçerdiği bakteri, virüs ve kimyasallar nedeniyle arıtma çamurunun mutlaka bertaraf edilmesi gerekiyor. Ancak bertaraf maliyetleri de yüksek olduğundan kurumlar bu atığı yönetmekte zorluk çekiyorlar. Oysa yeni teknolojilerle çamurdan yenilenebilir enerji elde etmek mümkün” dedi.

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Son yıllarda sıkça yaşanan iklim ve çevre felaketlerinin bu alanda çözüme yönelik atılacak her adımı çok değerli kıldığını söyleyen INEVA Genel Müdürü Erman Çakal, “Arıtma çamuru yönetimi de acil yapılacaklar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Bu konuda kat edilmesi gereken uzun bir yol var. Türkiye’de her gün evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinden yaklaşık 9-10 bin ton yaş arıtma çamuru çıkıyor. Arıtma çamurlarının sadece küçük bir kısmı çevreci ve sürdürülebilir yöntemlerle bertaraf ediliyor. Ne yazık ki büyük bir kısmı halen kontrolsüz olarak ya da kontrollü ama çevreci olmayan şekilde doğaya bırakılıyor” dedi.

‘HEPSİ ÇEVRECİ DEĞİL’

Arıtma çamuru yönetimi konusunda Türkiye’de tercih edilen yöntemlerin önemli bir kısmının çevreci ve sürdürülebilir olmadığını söyleyen Çakal, “İçerdiği bakteri, virüs ve kimyasallar nedeniyle arıtma çamurunun mutlaka bertaraf edilmesi gerekiyor. Ancak bertaraf maliyetleri de yüksek olduğundan kurumlar bu atığı yönetmekte zorluk çekiyorlar. INEVA olarak geliştirdiğimiz sistem sayesinde atık su arıtma tesisleri içerisinde yer alarak, arıtma çamurunu taşımaya ve kurutmaya gerek kalmadan termal bertaraf yöntemiyle tamamen yok edebiliyoruz. Bunu yaparken oluşan atık ısıdan buhar türbini veya ORC sistemleri ile elektrik üretimi gerçekleştiriyor ya da proses buharı olarak müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Böylece yenilenebilir enerji statüsünde elektrik elde edebiliyoruz. Müşterilerimiz belediyelerin su kanal idareleri, atık su arıtma tesisi olan organize sanayi bölgeleri ve kendi atık su arıtma tesisleri olan özel sektör firmalarından oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Çamurdan enerji üretiyor

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YURTDIŞINDA DA BÜYÜYECEK

Türkiye’de gerçekleştirilecek yeni tesis yatırımlarında teknoloji tedarikçisi olabilmek için görüşmelerin devam ettiğini açıklayan Çakal, “Başta büyükşehirler olmak üzere belediyelerin arıtma çamuru bertarafı konusundaki sorunlarına çözüm bulmak için; yüksek tonajlı çamur bertaraf ve enerji geri kazanım tesisleri kurmaya yönelik dünyanın önde gelen teknoloji firmaları ile görüşmeler devam ediyor. INEVA olarak, büyükşehir belediyelerimizin hayata geçirmeyi planladığı atık bertaraf tesisi projelerinin en az yüzde 60’ında yer almayı hedefliyoruz. INEVA’nın Türkiye sınırları dışında da önemli hedefleri var. INEVA’nın da çatısı altında yer aldığı Coşkunöz Holding’in otomotiv alanında yatırımlarının bulunduğu Rusya ve Romanya ilk hedef pazarlarını oluşturuyor. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Makedonya’da da teknolojimizi tanıtmak üzere danışmanlarla çalışıyoruz” diye konuştu.

Çamurdan enerji üretiyor

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YATIRIMLAR HIZ KESEBİLİR

Erman Çakal, arıtma çamurlarını INEVA teknolojisi ile kontrollü bir şekilde bertaraf ederken aynı zamanda yeşil enerji ürettiklerine dikkat çekerek: “Hayata geçirdiğimiz tesislerin karbonmonoksit, azot oksitler, kükürt dioksit, toplam organik karbon, toz, hidrojen florür, hidrojen klorür, nem, oksijen gibi emisyon ölçümleri Çevre Bakanlığı tarafından 7/24 emisyon ölçüm sistemi ile takip ediliyor. INEVA olarak faaliyete geçirdiğimiz tesisler ile kurumları bu bertaraf maliyetinden kurtarırken alım garantili, temiz ve çevreci elektrik üretimine de katkı sağlıyoruz. Yeni YEKDEM fiyatları ile birlikte önümüzdeki dönemde yapılacak bu tarz biyokütle kapsamındaki yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kesebileceğini düşünüyoruz. Biyokütle kategorisinde yer alan endüstriyel ve evsel nitelikli arıtma çamurlarının nihai bertaraf yatırımlarını sadece atık ısıdan üretilen elektrik miktarı ve bu elektriğin satışı olarak tek boyutlu olarak düşünmek doğru bir yaklaşım değildir” şeklinde konuştu.

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#Erman Çakal#INEVA#Arıtma