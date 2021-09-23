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Çamlıca Kulesi, yayıncılık hayatında bir yılı geride bıraktı

#Çamlıca Kulesi#Yayın#İstanbul
Çamlıca Kulesi, yayıncılık hayatında bir yılı geride bıraktı

Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, açılışından bu yana yapılan çalışmalarla kısa sürede dünya çapında ilklere imza attı.

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AA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın önemli projeleri arasında yer alan ve Avrupa'nın en yüksek Radyo ve TV kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, yayıncılık hayatında bir yılı geride bırakırken, açılışından bu yana yapılan çalışmalarla kısa sürede dünya çapında ilklere imza attı.

Geçen yıl eylül ayında yayın hayatına başlayan, resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen Çamlıca Kulesi'nde bir yıl geride kaldı.

Yayıncılık alanında ilklere imza atan Çamlıca Kulesi, İstanbul'u anten kirliliğinden kurtarmasının yanı sıra bir yaşam merkezi haline geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun özel önem verdiği, çalışmaları boyunca yakından takip ettiği Çamlıca Kulesi'nin altyapı çalışmalarının tamamlamasının ardından, Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri Anonim Şirketi, Eylül 2020’de yayıncılık serüvenine başladı.

Kule AŞ'nin radyo frekans yayıncılığına başlamasıyla Çamlıca Kulesi'nde dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo kanalı aynı anda, birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları birbirine karışmadan yayın yapmayı başardı.

Ayrıca 17 TV kanalının da tek vericiden yüksek kaliteli yayın yapmasına olanak sağlanırken, bu çalışmalara ek olarak kablosuz telekomünikasyon operatörlerine sunulan altyapı hizmetleri de sürdürülmeye devam etti.

İSTANBUL'A YENİ BİR SİLÜET KAZANDIRILDI

Çamlıca Kulesi'nin faaliyetlerine başlaması ile hem görüntü kirliliğine hem de elektromanyetik kirliliğe neden olan 33 eski anten kaldırıldı. Bu sayede İstanbul'a yeni bir silüet kazandırıldı.

Kule AŞ, işletmesini üstlendiği Çamlıca Kulesi'ni, sosyal alanları, seyir terasları, interaktif aktivite alanları, restoranı, kafeteryasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen bir turizm merkezine dönüştürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Çamlıca Kulesi'ni, 1 Haziran-21 Eylül tarihleri arasında 202 bin 794 kişi ziyaret etti. 20 bin metrekare halka açık yeşil alanın bulunduğu Kule'de seyir terası, restaurant, cafe ve interaktif aktivite alanları ziyaretçilere hizmet veriyor.

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#Çamlıca Kulesi#Yayın#İstanbul