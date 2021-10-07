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Cama sıfır apartman... Şişli'de apartmanın içine giren inşaatın gerekçesi arsa işgaliymiş!

#İstanbul Şişli#Apartman#İnşaat
Cama sıfır apartman... Şişlide apartmanın içine giren inşaatın gerekçesi arsa işgaliymiş

İstanbul Şişli’de yeni yapılan bir bina, hemen yanındaki binaya dayandı; camların önü tamamen kapandı. Sosyal medyada da tepki çeken olaya ‘1 metrelik işgalin’ neden olduğu ortaya çıktı. 1981’de yapılan binanın ruhsatsız olduğu ve yeni inşaatın yapıldığı parsele tecavüzlü olduğu belirtilirken, yeni inşaatın ruhsatlı olduğu açıklandı.

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ŞİŞLİ’de apartmanın içine giren inşaatın gerekçesinin, 40 yıl önce yapılan arsa işgali olduğu ortaya çıktı. Apartman sakinlerinin şikâyeti üzerine inceleme yapan belediye ekipleri inşaatı haklı buldu. Arslan Apartmanı sakinleri bir zamanlar çay içip dışarıyı izledikleri camlarından şimdi inşaatı izliyor.

Cama sıfır apartman... Şişlide apartmanın içine giren inşaatın gerekçesi arsa işgaliymiş

ARADA BOŞLUK KALMADI

Kurtuluş’taki Arslan Apartmanı 1981 yılında Hüseyin Arslan tarafından kaçak olarak müteahhite yaptırıldı. O dönem inşaatı yapan müteahhit yandaki arsayı 1 metre işgal etti. Aradan yıllar geçti, 2018’e gelindiğinde boş arsada inşaat başladı. Arslan Apartmanı’nın, arsasına girdiği inşaatın sahipleri binayı apartmana dayadı. Arada neredeyse ince bir kağıdın geçeceği kadar bile boşluk kalmadı. Arslan Apartmanı sakinlerinin ihbarı üzerine inceleme yapan Şişli Belediyesi, arsa tecavüzü gerekçesiyle inşaat sahiplerini haklı buldu. Apartmana adını veren Hüseyin Arslan, camda çay içemediğini belirterek şunları söyledi: “Burası bir müteahhit hatası. Kendi arsamızı ön tarafta bırakmış, arka taraftaki arsayı işgal etmiş. Buradan kuş geçmiyordu, kervan geçmiyordu, yol yoktu. Bir müteahhit bulduk çekti ipi yaptı. Kaçak yaptık o zaman. Devlet geldi, şurada iki sene önce dedi ki ‘Ben sizin binalarınızı yasallaştırıyorum’. Yapı kayıt belgesi verdi. 100 bin TL’ye yakın paramı aldı. Şimdi pencerelerimiz kapandı tamamen. Harita müdürlüğüne gittim, belediye gittim hiçbirinden bir netice alamadım. Şişli Belediyesi ‘inşaat yapar’ diyor. Tamam yapar. Pencereyi de kapatır mı diyorum, kapatır diyor. Ya insan insana yapar mı bunu?”

Cama sıfır apartman... Şişlide apartmanın içine giren inşaatın gerekçesi arsa işgaliymiş

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‘CAM AÇAMIYORUZ’

Arslan Apartmanı’nın dördüncü katında oturan Leyla Tursun, geçtiğimiz haftalarda inşaattan balkonuna giren hırsızların kızının çeyizini çaldıklarını iddia ederek, “Hırsızın merdiven dayamasına gerek yok ki. Buradan zıplayıp alıp gider. Bu şekilde can güvenliğimiz yok. Cam açamıyoruz. Hava alamıyoruz. Duvarlar örüldüğünde insan burada yaşayamaz. Tamam burada bir kusur varsa sen de başka bir kusur yapamazsın” diye konuştu.

Cama sıfır apartman... Şişlide apartmanın içine giren inşaatın gerekçesi arsa işgaliymiş

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‘MEVCUT BİNA RUHSATSIZ’

ŞİŞLİ Belediyesi yetkilileri inşaatla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Söz konusu yerde yapılmakta olan inşaatın 31.12.2018 tarih, 18/2-24 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır. Bitişik parseldeki mevcut binanın ruhsatsız olduğu ve yeni inşaatın yapıldığı parsele tecavüzlü olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 71 parseldeki inşaat Encümen kararı ile kendi parseline tecavüzlü kısmı yan parsel (mevcut binanın olduğu parsel) lehine terk etmiştir.”

Cama sıfır apartman... Şişlide apartmanın içine giren inşaatın gerekçesi arsa işgaliymiş

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#İstanbul Şişli#Apartman#İnşaat