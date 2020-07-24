Albayrak, Twitter hesabından, Resmi Gazete’de yayımlanan ve COVID-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören, Halkbank’tan kredi çekmiş esnafın borçlarının 3 ay ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’na ilişkin değerlendirmede bulundu. Paylaşımında, esnaf ve sanatkârların salgın sürecindeki yaklaşımına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Pandemi sürecinde Milli Mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkârımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden.”

ÖNERGELERİN YÜZDE 93’ÜNÜ YANITLADI

Bakanların, milletvekillerinin soru önergelerine yanıt karnesi çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın soruları yanıtlama oranı yüzde 93.42 oldu. Albayrak 27. dönemin başladığı 25 Haziran 2018 tarihinden itibaren milletvekillerinden gelen bin 200 soru önergesinin bin 121’ine yanıt verdi.