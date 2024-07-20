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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan"mobbing" iddialarına ilişkin açıklama

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Mobbing#Araştırma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındanmobbing iddialarına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 17:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı "Her iki olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için müfettişlerimizi görevlendirdik. Bakanlık olarak her zaman emeğin ve emekçimizin yanında duruyoruz" açıklaması yapıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Konya'nın Emirgazi Belediyesi ile Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalışan iki işçinin iş yerinde "baskı ve mobbing"e uğraması nedeniyle intihar ettiği iddiaları üzerine, gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki haberlerde, Konya'nın Emirgazi Belediyesinde ve Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalışan iki işçinin, iş yerinde "baskı ve mobbing"e uğraması nedeniyle intihar ettiği iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Her iki olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması için müfettişlerimizi görevlendirdik. Bakanlık olarak her zaman emeğin ve emekçimizin yanında duruyoruz. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Mobbing#Araştırma

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