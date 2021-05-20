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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 22:07 | Son Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve konfederasyon yönetimi ile bir araya geldi.

Bakan Bilgin, Twitter hesabındaki paylaşımında görüşmeye ilişkin, "İşçi kardeşlerimize yönelik çalışmalarımızı ele aldık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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