Çalışanların geleceğine 200 milyon TL yatırım

Sabancı Holding’in, Boston Consulting Group (BCG) Türkiye işbirliğiyle hazırlayarak uygulamaya geçirdiği planın detayları, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur ve Boston Consulting Group (BCG) Kıdemli Yönetici Ortağı ve Ülke Direktörü Burak Tansan tarafından kamuoyuna aktarıldı. Söz konusu plan, topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsayacak ve toplam 7 ana başlık altında uygulanacak. Hazırlanan yol haritaları kapsamında iki yılda çalışanlara yönelik 200 milyon TL’nin üzerinde yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor.

GELİŞİM VE EĞİTİM

Sabancı Holding’in güçlü dijital altyapısı sayesinde Türkiye’de uzaktan çalışmaya geçen ilk topluluklardan biri olduğunu dile getiren Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Bizleri bugünlere getiren, başarılarımızın gerçek sahipleri olan çalışanlarımızı da geleceğe en iyi şekilde adapte edebilmek için çok kapsamlı bir planla yeni bir yola çıkıyoruz” dedi. ‘İşin geleceği’ kavramını, asla ve asla bir tasarruf unsuru olarak ele almadıklarını sözlerine ekleyen Hakan Timur da şöyle devam etti: “Yapacağımız çalışmalarla oluşacak kaynağı çalışanların ihtiyaçlarına, fiziksel ve zihinsel sağlığına, kişisel gelişimine, eğitimlerine harcayacağız.”

YÜZDE 75’İ ‘UZAKTAN’

Söz konusu plan dahilinde öne çıkan uygulamalar şu şekilde: “İş tanımı uygun herkes uzaktan çalışacak. ‘Tamamen uzaktan’ ve ‘karma uzaktan çalışma’ olarak iki ayrı planda topluluk bünyesindeki beyaz ve gri yaka çalışanların yüzde 75’i için uzaktan çalışma kapsamında olacak. Çalışanlar, çalışma zamanlarını kendi belirledikleri esnek saatlerle çalışabildikleri, freelance ya da part-time çalışma opsiyonlarının sunulduğu çok sayıda uygulama hayata geçirilecek ve yaygınlaştırılacak. İnternet, yemek, elektronik iş araçları destekleri verilecek. Çalışanlar için kaygı ve stres yönetimi, ebeveyn-çocuk ilişki destekleri, spor-fitness-diyetisyen destekleri sunulacak.”

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