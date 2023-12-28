×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Çalışan emekliye verilecek ikramiye tarihi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Emekli#İkramiye#5 Bin Lira
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 16:33

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır." dedi.

Haberin Devamı

Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ikramiye 29 Aralık 2023 tarihinde hesaplarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır" mesajını paylaştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emekli#İkramiye#5 Bin Lira

BAKMADAN GEÇME!