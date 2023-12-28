Çalışan emekliye verilecek ikramiye tarihi belli oldu

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Milyonlarca çalışan emekliyi ilgilendiren 5 bin liralık ikramiye 29 Aralık 2023 tarihinde hesaplarda olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır" mesajını paylaştı.