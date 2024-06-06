Çalışan anne desteğine yoğun talep

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Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

KAYITLAR TEMMUZDA TAMAMLANACAK

“En önemli hedeflerimizden birisi kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugün ve yarınlarının güvence altına alınması. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla “Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)” hayata geçirdik. Projenin toplam süresi 20 ay. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 0-24 aylık çocuğu olan çalışan anneler sisteme başvuru yapabilecek. Ödemeler anneye yapılacak, bakıcıya ayrı bir ödeme yapılmayacak. Bütçesi 15.3 milyon Euro olan projemiz ile 12 ay boyunca aylık ortalama 7 bin kadının (3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı) kayıtlı istihdamı desteklenecek. Proje ile aylık her bir çalışan anne için 325 Euro destek verilmesi planlandı. Ön kayıtları 3 Haziran’da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibariyle başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıt sonrası kesin kayıtlar temmuzda tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek.”