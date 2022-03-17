Çalıntı çekler iş dünyasının kâbusu oldu

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İŞ dünyasının başı son dönemlerde kargo şirketlerinde kaybolan çekler yüzünden dertte. Ticaretin bir parçası konumundaki çekler, son birkaç ay içinde arka arkaya kargo şirketlerinde kaybolmaya başladı. Türkiye’de plastik sektöründe faaliyet gösteren bir işinsanı kargoda kaybolan çek yüzünden gözaltına bile alındı. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, işinsanı Antalya’da bulunan müşterisinden gönderdiği ürünler karşısında çekle ödeme aldı. Antalya’daki müşteri çeki kargo ile işinsanın İstanbul’daki merkezine gönderdi. Ancak kargo şirketinde gönderilen çek kayboldu. Bunun üzerine İstanbul’daki işinsanı ve avukatları şikâyetçi oldu. Yapılan şikâyetin ardından ifade vermesi gereken işinsanı çeşitli sorunlarından dolayı ifade vermeye gitmedi.

FAKTORİNG ŞİRKETİNE GİTTİLER

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İfadesi alınamayan işinsanı, uçakla gittiği başka bir ilde gözaltına alındı. Yaşadıklarını Hürriyet’e anlatan işinsanı, “Mağdur durumdaydık. Ancak ifade veremediğimiz için gözaltına alındım. Sonuç olarak mağdur olduğumuz anlaşıldığı için kısa süre sonra serbest kaldım. Ancak iş dünyası son zamanlarda kargoda kaybolan çekler konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyor” ifadelerini kullandı. Kendilerine gönderilen çekleri çalan kişilerin sahte kaşe de yaptırdığını kaydeden işinsanı, “Bize gelen çeki faktoring şirketine gönderiyorlar. Şirket bizi aramadan çeki kabul edebilirdi ancak bizim şirketimizi arayarak bilgi istediler. Bu sayede çekin çalıntı olduğunu söyleyebildik” diye konuştu. Bir başka çalınan çek mağduru ise Sivas’ta faaliyet gösteren Mükellef Hırdavat ve Kırtasiye’nin sahibi

Fatih Üstüner.

HIRSIZLAR BLOKE KOYDURUYOR

Uzun yıllardır ödemelerini çekle yaptıklarını ve çekleri kargo ile şirketlere gönderdiklerini söyleyen Üstüner, “Ancak son 6 ayda toplamda 1.2 milyon lira değere sahip 3 çekimiz kargoda çalındı” bilgisini verdi. Çekleri neden kargo ile gönderdiklerini sorduğumuz Üstüner, şunları söyledi: “Sivas’ta faaliyet gösteren bir firmayız. Her ödemede birini İstanbul’a göndermek zor oluyor. Çok uzun yıllardır sorun da yaşamadığımız için kargo ile hızlıca çeklerimizi göndererek ödeme yapıyoruz. Bu yaşanan olaylar nedeniyle zor durumda kaldık.

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Çekleri gönderdiğimiz firmalara suç duyurusunda bulunduk. Çeklere tedbir kondu. Kargo firmasının çalışanları yakalandı. Çete ile çalıştıkları için çeklerimize ulaşamadık. Çekler hala hırsızların elinde. Dava sonuçlanmadığı için hırsızlar sürekli çekler karşılığında ödeme yapılması için hesaplarımıza bloke koyduruyor. Biz de bankalara ulaşarak tedbir kararını kaldırtıyoruz. Hırsızlar sonra bir daha tedbir koyduruyor. Bunlarla uğraşmaktan iş yapamaz duruma geldik. Hırsızlar konuyla hiç ilgisi olmayan şirketlerin sahte kaşelerini yaptırmışlar. Onları da çeklerde kullanmışlar. O firmaların sahipleri de mağdur oldu. Çeklerde kaşeleri olduğu için sürekli ifade vermeye gidiyorlar.”

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‘ÇEK HIRSIZLIĞINDA HUKUKİ BOŞLUK VAR’

YAŞANAN durumda kargo şirketlerinin sorumluluklarının neler olduğunu, şirketlerin neler yapması gerektiğini ise hukukçularla konuştuk. Çeklerin kargo ile gönderilmesinin mağduriyetler doğurduğunu ifade eden Avukat Cesim Parlak, “Çeki gönderen şirket eğer kargo şirketine, bunun, değerli bir evrak olduğunu söylemezse kargo şirketinin sorumluluğu da normal bir kargo kaybolmuş gibi oluyor. Ona göre bir tazminat ödemesi yapılıyor. Eğer kargo şirketine gönderilen kargonun bir çek olduğu belirtilir ve değeri de bildirilirse o zaman kargo şirketinin zararı tazmin etmesi gerekir. Ancak genelde kargo ile çek gönderen şirketler kargo firmalarına bu durumu bildirmez” dedi. Çeki gönderen firmanın yaşanan hırsızlıkla ilgili şikâyetçi olamayacağını belirten Avukat Parlak, “Çekin gönderildiği firmalar dava açabiliyor. Ancak çekler şirketin elinde olmadığı için açılan davalar ortada kalıyor. Hukuki açıdan bir boşluk var burada. Bu durumda çekin çalındığının kanıtlanması gerekiyor. Eğer çekin çalındığı kanıtlanmazsa çeki eline geçiren hırsızlara ödeme yapmak zorunda kalınabilir” diye konuştu.

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‘DEĞERLİ EVRAK OLDUĞU AÇIKÇA BELİRTİLMELİ’

AVUKAT Şevket Çelik ise konu hakkında şunları söyledi: “Kargoyla gönderilen çeklerde eğer kargo fişinde açıkça çek bilgileri yazıldıysa, bu çekin kaybolmasından dolayı kargo şirketinin kusuru varsa, mağdur olan şirket dava açabilir. Ancak kargo şirketleri değerli eşyaları çok kabul etmiyor ve yazılı belge vermiyor. Kargo ile taşınanın çek olduğu şirket tarafından ispatlanmalı. Eğer bu sağlanabilirse kargo şirketine işlem yapılabilir. Çeki bu şekilde ibraz eden ve icraya koyduran kişiler hakkında örgütlü suç kapsamında şikâyette bulunulmalı. Eğer hırsızlık olgusu savcılıkça tespit edilirse artık çeki elinde bulunduran kişi iyi niyet iddiasında bulunamaz.”