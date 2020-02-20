Çalık'tan Japonya hamlesi

Japon şirketleriyle 30 yıllık geçmişe sahip olan Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a 2019’da Japon Devleti tarafından ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı”nişanı verilmişti. Japonya’nın TÜSİAD’i Keidanren’e kabul edilen ilk Türk işinsanı olan Ahmet Çalık için bu hafta da Keidanren’de bir tören gerçekleştirildi. Çalık Holding’in davetiyle bulunduğumuz Tokyo’da Ahmet Çalık’la sohbet ettik, ödül törenine katıldık. Törene aralarında Japonya Bakanlar Kurulu Özel Danışmanı Isao İljima, Japonya Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye Japonya Büyükelçisi Murat Mercan, IHI Corparation Başkanı Tamatsu Saito, Çalık Holding’le ortak işleri olan Mitsubishi Corparation Başkanı Takehiko Kakiuchi, Mitsubishi Ağır Endüstri Grubu Başkanı Atsushi Maekawa ve SECOM Başkanı Yasuo Nakayama’nın yanısıra Hitachi, Chiyoda, Jgc Holding, Ginza Tailors Grubu, JBIC Grubu, JICA’nın da olduğu Japon iş dünyasının temsilcileri de ilgi gösterdi.





JAPONLARLA ORTAK OLDU

Çalık Holding Japonya’da Mitsubishi Corparation ile kurduğu işbirliğinin bir benzerini güvenlik şirketi SECOM’la da kurdu. Çalık Holding şirketlerinden Aktifbank, Japon SECOM’la ortak oldu. SECOM Japonya’da alanında birinci, dünyada ise 6’ıncı büyük şirket. Ahmet Çalık şirketi anlatırken şunları söyledi: “SECOM’un otel güvenliği alanında çözüm önerileri var. Otel, müşterilerini otelin girişinde hologram bir güvenlikle karşılıyor. Japonya’daki yaşlı nüfus yoğunluğu, deprem olasılığı nedeniyle de sağlık ve güvenlik konusunda ileri teknikler uygulanıyor. SECOM’un geliştirdiği bir bileklikle yaşlıların evlerindeyken sürekli nabızları ölçülüyor, ani hareketleri ya da uzun süre hareket etmemeleri sağlık kurumlarına aktarılıyor. Şiddetli bir depremde internet olmadan haberleşme üzerine sistemler geliştiriliyor. Bu alanda SECOM’la ileri adımlar atacağız. Geçen yıl

Türkiye’de de Ankaralı şirket Kent Güvenliği çatımız altına aldık. Çalık Holding, SECOM’la kurduğu bu ortaklıkla önümüzdeki yıllarda yaşam çözümleri ve deprem konularında Türkiye’de de yeni işlere imza atacak.”

MALATYA’DA HİBRİT ENERJİ

Mitsubishi Corparation Ağır Endüstri Grubu Başkanı Mayakewa Atsushi, 10 yıldır Çalık Holding ile birlikte enerji santralleri ve kimyasal tesisler yaptıklarını, Özbekistan’da enerji tesisi, Türkmenistan’da da büyük bir gübre tesisini tamamladıklarını aktardı. Atsushi, Ahmet Çalık’ın memleketi Malatya’da da ileride geliştirecekleri işlerle ilgili pilot çalışmalara başladıklarını duyurdu. Çalık Holding, Mitsubishi ile birlikte Malatya’da dağıtık üçlü hibrit enerji üretiminin (güneş, lityum pil ve gaz motoru) yapım aşamasında. Çalık ve iş ortağı Mitsubishi Afrika ve çöllerde şebekeden yoksun coğrafyalarda ‘yenilebilir enerji’ temelli elektrik sağlamayı planlıyor.

2020’DE 120 MİLYON DOLAR YATIRIM

Ahmet Çalık 2020’nin ilk aylarında Türkiye ekonomisinde olumlu gelişmelerin olduğunu, enflasyon, faiz oranlarındaki düşüşle birlikte yatırımların yapılacağını düşündüğünü aktardı. 2020’de 120 milyon dolar yatırım öngördüklerini ve bu yatırımlarının yüzde 85’inin Türkiye’de olacağını dile getiren Çalık, büyümek istedikleri alanların başında da enerji sektörünün geldiğini aktardı. Çalık son 5 yılda Malatya’da 200 milyon dolar yatırım yaptıklarını, istidam yaratmaya da devam edeceklerini anlattı.