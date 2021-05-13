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Cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere malzeme alınacak
Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce Bilecik merkez muhtelif cadde ve sokaklarda yollarda ve yaya yolları imlatlarında kullanılmak üzere malzeme alımı işi yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.
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