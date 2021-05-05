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Ekonomi
Haber Giriş: 05.05.2021 - 15:37 | Son Güncelleme:

C tipi mesire yeri işletme hakkı kiraya verilecek

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C tipi mesire yeri işletme hakkı kiraya verilecek

Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 58 No.lu bölme içerisinde kalan Elmalıtepe C Tipi Mesire Yeri'nin işletme hakkı 20 yıl süreyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre  mesire yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik” in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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