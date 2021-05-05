C tipi mesire yeri işletme hakkı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre mesire yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik” in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek.

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