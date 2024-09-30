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BYD'den geri çağırma

Güncelleme Tarihi:

#BYD#Geri Çağırma#Otomobil
BYDden geri çağırma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 08:31

BYD 97.000 elektrikli aracını direksiyon bileşeni hatası nedeniyle geri çağırdı.

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BYD'nın yangın riskine yol açabilecek bir direksiyon kontrol ünitesini içeren bir üretim hatası nedeniyle yaklaşık 97.000 elektrikli aracı (EV) geri çağırdığı bildirildi.

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden (SAMR) yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticisi Kasım 2022 ile Aralık 2023 arasında Çin'de üretilen Dolphin ve Yuan Plus EV'leri geri çağırıldı.SAMR açıklamasında, şirketin bayilerinden geri çağrılan araçlara fiziksel bir düzeltme yüklemelerini isteyeceği belirtildi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, Dolphin ve Yuan Plus, BYD'nin 2023 yılında en çok satan iki modeli oldu ve toplamda yıl içinde satılan 3 milyon otomobilin %26'sını oluşturdu.

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#BYD#Geri Çağırma#Otomobil

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