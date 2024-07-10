BYD: Üretim tarihini 2026 sonundan öne çekmeye çalışacağız

Haberin Devamı

Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanan BYD’nin Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün, yatırım planı ile ilgili bilgi verdi. Düzenlenen toplantı da konuşan İsmail Ergün, Türkiye’de kurulacak tesisin araç üretim kapasitesinin yıllık 150 bin olacağını belirtti.



Ergün, ‘‘Üretim yatırımı 2026 yılının sonuna kadar diye imzalanmıştı. BYD bu tarihi daha öne çekmeyi amaçlıyor. Türkiye’de üretim yapıldığında erişilebilirlik daha kolay olacaktır. Yüksek teknolojiye sahip çok daha fazla ürün Türkiye’de olacaktır. Üç sene içinde toplam pazarda ilk üç marka arasında olmayı hedefliyoruz’’ diye konuştu.



BYD’nin agresif bir büyüme stratejisi olduğunu belirten Ergün, ‘‘Tesiste üretilecek modeller şuan için net değil. Hem elektrikli hem hibrit araçlar olabilir. BYD Türkiye’ye çok güçlü bir şekilde girecek. BYD’nin bu yatırım kararı, markanın Türkiye’de yeni bir döneme girmesini sağlayacak. Önümüzdeki dönemde BYD’nin çok agresif bir şekilde büyüyeceğini göreceğiz. Türkiye pazarında dengeleri çok hızlı bir şekilde değiştireceğiz’’ dedi.

Haberin Devamı

‘‘PAZARDA MEMNUNİYET AÇISINDAN ÜST NOKTALARDA YER ALIYORUZ’’

Pazar memnuniyeti açısından üst sıralarda olduklarını vurgulayan Ergün, ‘‘Mevcut pazar dengelerinin değiştiği bir dönemde Türk tüketicisine uygun modelleri satışa sunacağız. Bizim bugün sınırlı sayıda sattığımız tüm modellerimizden tüketici çok mutlu. Pazarda memnuniyet açısından üst noktalarda yer alıyoruz. Diğer yandan bayilikle ilgili de çok fazla talep, alıyoruz ve bayi adetlerimiz de hızlı bir şekilde artmaya devam edecek. Yıl sonunda bayi adedimizi 20’ye çıkarmayı ve önümüzdeki yıl ise 40’un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.



Otomotiv yatırımı ile ilgili de konuşan Ergün, ‘‘27 yıl sonra böylesine bir otomotiv yatırımının gelmesi ve BYD’nin üretim için Türkiye’yi seçmiş olması bizi çok gururlandırıyor. BYD’nin Türkiye fabrikası ciddi bir istihdam ve ihracat rakamı sağlayacak. Türkiye’de teknolojik bir üretimin, ismi teknolojiyle paralel anılan BYD gibi bir markayla olması heyecan verici’’ dedi.

Haberin Devamı

‘‘TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK ÖZELLİKTE’’

Markanın Türkiye’yi seçmesindeki ktriterleri de sıralayan Ergün, ‘‘Türkiye coğrafi olarak çok stratejik konumda. Türkiye’nin üretim kalitesi kendini dünyaya kabul ettirmiş durumda. Türkiye üretim üssü olacak özellikte. Mühendislik olarak çok güzel işler ortaya koyuyoruz. Türkiye böylesine büyük yatırımlar için doğru adres. BYD’nin bu yatırımı diğer markaları da tetikleyecektir’’ şeklinde konuştu.