BYD bereketi

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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin Macaristan’ın ardından yatırım için Türkiye’yi seçmesinin yankıları sürüyor. 27 yıl aradan sonra bir ilk olan bu yatırımın uzun süredir Türkiye ile görüşmelerini sürdüren diğer Çinli üreticilerde de tetikleyici bir etki yapması bekleniyor. Konuyla ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, “Türkiye’ye yatırım konusunda soru işaretleri olan birçok Çinli ve diğer ülkelerden üreticiler vardı. BYD yatırımı birçok soru işaretini ortadan kaldırdı. Tetikleyici bir etkisi tartışmasız olacaktır” dedi.

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İKİ FAZDAN OLUŞUYOR

BYD’nin Avrupa’daki ülkelerin yatırım çekmek isteyen küresel bir marka olduğunun altını çizen Saydam, “İki fazdan oluşan bir süreç söz konusu. İlk etapta Manisa’da 1 milyon 600 bin metrekare alan düşünülüyor. Dünyada liderliğe oynayan ve birçok güçlü yönü olan bir marka. Biz de Türk otomotiv tedarik sanayi olarak onların Avrupa hikayesini başarılı kılmak için üzerimize düşeni yapacağız. Birçok fırsat var. Birincisi, tedarikçi olarak direkt mal vermek. İkincisi, onların teknolojisini anlayıp bizim için fırsatların ne olduğunu, gelişmeye açık şeylerin ne olduğunu görmek. Bununla birlikte farklı yabancı yatırımcılar da gelecektir” ifadelerini kullandı.

YILLIK 3-4 MİLYAR DOLAR CİRO

TAYSAD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapmamız gereken birçok iş var. Elektrikli araçların yüzde 50’den fazlasını Türkiye’de üretebiliyoruz. Bu araçlar basit bir hesapla 30 bin dolar bandında diyelim. Yaklaşık olarak yüzde 70-80’i parça veya yazılım. 150 bin adetlik kapasite göz önüne alındığında yaklaşık 3-4 milyar dolarlık yıllık cirodan bahsediyoruz. Bundaki en önemli kısım da tedarik sanayi olacaktır. Şimdi Çinliler ile, BYD ile iş yapma kültürünü öğreneceğiz. Onların da rekabetçi olması için Türk otomotiv tedarik sanayi elinden geleni yapacaktır. Çünkü, yatırımın ikinci fazını gerekli kılmak için bu projenin başarılı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım.”

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‘SAHİBİNDEN BYD’YE YAKIN DEPO’

-Anlaşmada imzalar atılır atılmaz fabrikanın kurulacağı Manisa’daki araziler, depolar ve tesisler ilan sitelerinde yer bulmaya başladı. Bir ilan platformuna Manisa’daki depo ve imalathanesinin ilanını koyan satıcı, “BYD otomobil fabrikasına 40 dakika” başlığıyla ilan açıklamasına şunları yazdı: “BYD’nin Manisa’da fabrika kurma anlaşması imzalandı, bölgedeki ekonomik hareketlilik artıyor. Küçük ve orta ölçekli üreticilerin bu durumdan faydalanarak yakın bölgelerde imalathane ve depo arayışına girmesi bekleniyor.” Bir başka kullanıcı da Manisa OSB’ye yakın konumda olduğunu iddia ettiği arsasını “BYD fabrikasına yakın satılık arsa” başlığı ile ilana koydu.