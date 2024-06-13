Bvlgari Akdeniz’e Bodrum’dan adım atacak

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Bvlgari; dünyada en çok bilinen markalardan biri... Kuruluş hikayesini önce Bvlgari Group Başkan Vekili ve Bulgari Otelleri Kurucusu Silvio Ursini’den dinledik.

1884 yılında Yunan mücevher ustası Sotirios Voulgaris tarafından İtalya’nın Roma şehrinde kurulan Bvlgari; yıllar içinde tasarımlarıyla moda severlerin büyük ilgisini çekti.

Bvlgari’nin mücevher ve giyim sektörlerindeki başarısı, markanın lüks konaklama sektörüne adım atmasıyla yeni bir boyut kazandı. 2004 yılında Milano’da açılan ilk Bvlgari Hotel, markanın zarafetini ve lüks anlayışını konaklama dünyasına taşıdı. Bu hamle Bvlgari’nin yalnızca ürünleriyle değil, aynı zamanda sunduğu yaşam tarzı deneyimiyle de öne çıkmasını sağladı.

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2026 YILINDA AÇILACAK

Yolculuğa Milano’daki ilk otelle başladıklarını belirten Silvio Ursini, uzun bir süredir Türkiye’ye ilgi duyduklarını ve Bvlgari Hotels & Resorts’un Akdeniz’e Bodrum’dan adım atacağını söylüyor.

Jewelry of Hospitality koleksiyonunun 12’nci halkası olarak planlanan ve 2026 yılında Bodrum’da açılacak yeni otel için anlaşma imzalandı. Cengiz Holding’in yatırımcısı olduğu proje, Türkbükü-Gölköy sahilinde 60 hektarlık bir yarımadanın ucunda yer alacak. Silvio Ursini, “Otel yaratmayı hassas bir zanaat ve nadir bir mücevher tasarımı olarak görüyoruz. Bodrum için beklentimiz çok ve büyük hayallerimiz var. Akdeniz’in mücevheri olan Bodrum, zengin ve değerli bir yerel dokuya sahip olmasıyla tipik bir turistik bölgenin ötesine geçecek. Büyük açılış, Türkiye ve Bodrum’un büyüsünü küresel müşterilerimize tanıtmak açısından çok önemli bir dönüm noktası olacak” dedi.

10 YIL YER ARADI

Bvlgari’nin Türkiye ilgisi İstanbul ile başlamış; 10 yıl yer aramışlar. Ama Bodrum’da karar kılmışlar.

Bvlgari Group Başkan Vekili ve Bulgari Otelleri Kurucusu Silvio Ursini, şöyle devam ediyor:

“Standartlarımıza uygun bir yer aradık. Sadece mekan ve mahremiyet değil, aynı zamanda benzersiz bir topluluk oluşturma fırsatı da vaat eden bir bölge olan Bodrum’da ideal ortamı keşfettik. Tarihi Hattat Koyu içinde sakin Cennet Koyu’na uzanan bir cennet hayal ettik. Bvlgari otelimizin bölgenin kendine özgü cazibesiyle yer alması çok önemliydi. Bölgede bir arkeolojik alanın bulunması, bölgenin tarihi ve kültürel önemini ortaya koyuyor.”

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TURİZME KATKI SÜRECEK

-Bvlgari Hotels & Resorts ile güçlerini birleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz şöyle konuştu: “Kendimizi ağırlıklı olarak ülkemizin ekonomik refahını geliştirmeye ve turizm gibi önde gelen sektörlerde ulusumuzun yüksek potansiyelini ortaya çıkarmaya adadık. En iyi sürdürülebilirlik uygulamalarını tüm hızıyla benimseyerek, bölgenin doğal güzelliğini korumak ve Bodrum’u tüm Akdeniz Bölgesi’nin önde gelen turizm destinasyonu olarak tanıtmak için en gelişmiş teknolojileri en yüksek kaliteyle birlikte uygulayacağız.”

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BİR TAAHHÜDÜMÜZ VAR O DA KÜLTÜRE SAYGI

-Bvlgari markasının tasarlama aşamasında yerel kültürlere ve çevreye derin saygı duyduğunu anlatan Silvio Ursini, Bodrum için de benzer önceliklerini olduğunu söyledi ve devam etti:“Her Bvlgari oteli sadece bir lüks mekan değil, aynı zamanda küresel cazibeyi yerel gelenekle birleştiren, yerel geleneklere saygı duyan ve benzersiz bir deneyim yaratan bir sığınak olarak tasarlanıyor. Bodrum’da da bu detaylar olacak. Gastronomide de bunu göreceksiniz; Osmanlı ve Türk dekoratif detaylarda da bunlar olacak. Bir taahhüdümüz var; o da Bodrum’un zengin kültürel dokusunu yüceltmek ve saygı duymak…”

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜNE ÖVGÜ

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-Akdeniz Bölgesi’nin en gözde ve prestijli destinasyonlarından biri olan Bodrum’a yatırım kararı alan şirketlerden biri de İtalya merkezli Bvlgari oldu. Milano, Londra, Paris, Dubai, Şangay, Pekin ve Bali’nin ardından geçen yıl Roma ve Tokyo’da da otel açan Bvlgari, 2026 yılında açacağı Miami Beach ve Maldivler otellerinin yanına Bodrum’u da ekleyerek 12 otele ulaşacak. Bvlgari Group Başkan Vekili ve Bulgari Otelleri Kurucusu Silvio Ursini Türk inşaat sektörünün dünyanın en iyilerinden olduğunu ifade etti ve ekledi: “Bodrum’da bunu gördük ve hissettik. Şantiyedeki olağanüstü işçilikten etkilendik. Türkiye’deki malzeme kalitesi yüksek; mermer güzellik açısından olağanüstü... Doğru lokasyon, doğru inşaat kalitesiyle buluştuğunuzda ortaya olağanüstü bir yapı çıkacak. Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz.”

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BİZİM İÇİN YENİ BİR REFERANS NOKTASI

-Bvlgari CEO’su Jean-Christophe Babin; Bodrum ve Türkbükü-Gölköy sahil bölgesini Akdeniz’in en göz alıcı destinasyonlarından biri olarak görüyor. Bölgeye yatlarıyla gelen ya da konaklamayı seven en prestijli ve sofistike müşterilerinin ilgisinin devam edeceğini belirten Babin; “Bizi tanıyan ve takdir eden misafirlerimiz için Bodrum yeni bir referans noktası olacak. Bu muhteşem projeyi sunmaktan heyecan duyuyoruz. Tesis, farklı kategorilerde 100 villadan oluşan seçkin bir konut topluluğu ile çevrelenecek. Tesis 84 oda ve süitten oluşacak. Kendi özel plajına ve 25 metrelik özel havuzuna açılan beş yatak odalı, 800 metrekarelik Bvlgari Villa ise dünya çapında lüks konaklamada yeni bir kilometre taşı oluşturacak” diye konuştu.