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Buzlanmaya asfalt dostu çözüm

#Kar#Buzlanma#Mehmet Uysal
Buzlanmaya asfalt dostu çözüm

Yoğun kar yağışı yurdun dört bir tarafını etkisi altına almışken, buzlanmaya karşı asfalta ve araçlara zarar veren klasik ‘tuzlama’ yöntemine alternatif İstanbul’daki Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi.

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Kimya Teknolojisi alan şefi Mehmet Uysal’ın başında olduğu çalışmalar sonucunda içinde tuz bulunmayan alkol bazlı kimyasal solüsyon üretildi. 6 öğrencinin 4 aylık çalışması sonucunda üretilen solüsyon sayesinde zorlu kış aylarında artık yollardaki asfalt zarar görmeyecek.

ÜÇ VERSİYON ÜRETİLDİ

Proje sorumlusu Mehmet Uysal ürettikleri özel solüsyonla ilgili, “Ürünleri Deliklikaya Özel Endüstri Bölgesi’ndeki firmalardan gelen talep üzerine Milli eğitim Bakanlığı’nın Okul-Sanayi İş Birliği kapsamında üç versiyon şeklinde planladık çünkü buzlanmayı önlemek ile karı çözmek farklı işler. Önce farklı oranlarda kimyasalları karıştırarak numuneler elde ettik. O numuneleri farklı ortamlarda buz üzerinde deneyip performans raporları oluşturduk ve olumlu sonuçlar gördük. Elimize geçen üç üründen birincisi yolda buzlanma beklendiği günlerde önlem amaçlı olarak, ikincisi kar tuttuğunda, üçüncüsü ise her iki durumda kullanılıyor ve donma noktasını aşağı çekiyor” bilgisini paylaştı.

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Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Piyasada genellikle kalsiyum klorür ya da sodyum klorür yani tuz çözeltisi kullanılıyor. Bu da zaman içinde asfalta zarar verip araçların çürümesine yol açıyor. Bu nedenle her ilkbaharda birçok yerde asfalt yenileme çalışması yapılıp kışın izleri silinmeye çalışılıyor. Asfalt petrol ürünü olduğu için dolara endeksli, yenilemek ciddi maliyet. Ürünümüz uzun vadede çok daha avantajlı.”

5 TONLUK SİPARİŞ ALDILAR

LİSELİ gençler, ürettiği solüsyonu bazı firmalara satmaya da başladı. Proje sorumlusu Mehmet Uysal, “Deliklikaya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmaların talebi üzerine ürettiğimiz solüsyonu kar yağacağı gün teslim ettik. Kendi depolarında hazır tutuyorlar ve yoğun etkili günlerde kullanıma hazır. Şimdi ise 5 tonluk bir siparişin üretimi üzerinde çalışıyoruz” dedi.

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#Kar#Buzlanma#Mehmet Uysal

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