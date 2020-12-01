Büyüme sevinci

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomi, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmaya başladığı temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7’lik büyüme ile beklentilerin üstünde büyüdü. Üçüncü çeyrekte Türkiye’nin yüzde 5.5-6 civarında büyüme göstermesi bekleniyordu. Üçüncü çeyrekteki bu büyüme ile Türkiye yüzde 4.9 büyüyen Çin’i geçti. Büyüme ile milli gelir cari fiyatlarla yüzde 22.6 arttı, dolar bazında yüzde 3.3 geriledi.



Türkiye ekonomisinin büyüklüğü de dolar bazında 736 milyar dolara gerilerken TL cinsinden 4.7 trilyon lira oldu. Kişi başı milli gelir de üçüncü çeyrek itibariyle 8 bin 773 dolara geriledi. Büyümenin kaynaklarına bakıldığında, üretim yönteminde finans sektöründeki büyüme, harcamalar yönteminde ise vatandaşın tüketimi ile toplam yatırımlarda yaşanan artış öne çıktı. Üretim yönteminde tarım sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 6.2 büyüyerek toplam ekonomiye 0.77 puanlık katkı sağladı. Sanayi üçüncü çeyrekte yüzde 8’lik üretimle ekonomiye 1.45 puan olumlu etki sağladı. İkinci çeyrekte sanayideki daralma, büyümeyi 3 puan geriletmişti. Konut kredisi kampanyaları ve düşük faizli kredilerin etkisiyle inşaat sektörü, üçüncü çeyrekte yüzde 6.4 büyüdü. İnşaat sektöründeki büyümenin ekonomiye katkısı ise 0.42 puan oldu. Üçüncü çeyrekte yüzde 41.10 büyüyen finans ve sigorta sektörünün ekonomik büyümeye katkısı 1.53 puan oldu.



YÜZDE 22.5 ARTTI

TÜİK verilerine göre toplam yatırımlar üçüncü çeyrekte yüzde 22.5 arttı ve büyümeye 5.2 puanlık katkı sağladı. Ayrıntılarına bakıldığında ise inşaat yatırımları yüzde 14.7, makine teçhizat yatırımları yüzde 23.5 arttı. Bunun yanı sıra yatırımların ayrıntılarında diğer aktifler olarak yer alan ve yazılım geliştirme, veri tabanları, AR-GE harcamaları ve buna benzer yatırımlarda yüzde 57,6’lık büyüme yaşandı. İhracat üçüncü çeyrekte yüzde 22.5 daralma ile ekonomik büyümenin 5.96 puan daha az gerçekleşmesine neden oldu, olumsuz katkı yaptı. İthalat ise tüketim teşviklerinin etkisi ve otomotiv sektörü öncülüğünde yüzde 15.8 arttı. Bu ithalat artışı ekonomik büyümeyi 3.14 puan düşürdü. Net dış ticaretin büyümeye negatif etkisi ise 9.1 puan olarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

‘RİSKLERİ GÖZ ARDI ETMİYORUZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen yüzde 6.7’lik büyümede yurtiçi talep artışının etkili olduğunu bildirdi. Elvan, twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, “Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu. Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz. Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz” dedi.

‘HEDEFİMİZ İSTİKRALI BÜYÜME’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sağlam bir üretim altyapısına sahip olduğunu, üretim ve ertelenen talebin de katkısıyla üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyümeyi başardığını belirterek şunları kaydetti: “Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek.”