Büyüme rekoru Türkiye’de

Pandemi döneminde de dijitalleşme yatırımlarına devam eden Vodafone Türkiye, 2020 yılını 2 milyar TL’ye yakın yatırımla kapattı. Böylece, Vodafone’un 2006 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığı toplam yatırım 25 milyar TL’yi aştı. Ekim-Aralık 2020 döneminde elde ettiği 3.6 milyar TL’lik servis geliriyle Vodafone Grubu içinde en çok büyüyen operatör olan Vodafone Türkiye’nin 2020 yılı toplam servis geliri 13.6 milyar TL’ye ulaştı. Aralık 2020 sonu itibarıyla faturalı abone sayısını 1.1 milyon artışla 15.2 milyona çıkaran Vodafone, 23.4 milyonu mobil, 1.2 milyonu sabit genişbant olmak üzere toplam 24.6 milyon müşteriye hizmet veriyor.

İYİ BİR SINAV VERDİK

Vodafone Türkiye’nin 2020 performansı ve 2021 hedefleri, şubat başında CEO’luk bayrağını devralan Engin Aksoy’un evsahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. 2020’nin sadece Türkiye değil tüm dünya için zor bir yıl olduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, pandeminin yaşamımız üzerindeki etkilerini azaltmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. İyi bir sınav verdik ve bu olağanüstü dönemde bireylerden kurumlara toplumun her kesimini bağlantıda tutmanın mutluluğunu yaşadık. 2020’de operasyonel ve finansal açıdan da iyi bir sınav verdik. Servis gelirlerimiz 13.6 milyar TL’ye ulaşırken, dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız yüzde 22 artarak 16.3 milyonun üzerine çıktı. 2020’de zorlu koşullara rağmen yatırımlarımızı da aralıksız sürdürdük ve toplamda 2 milyar TL’ye yakın yatırım yaptık. Böylece, Türkiye pazarına son 15 yılda yaptığımız toplam yatırım 25 milyar TL’yi aştı. Hem dijitalleşme yönünde attığımız adımlar, hem de finansal performansımız, Grubumuzda takdir görüyor ve örnek gösteriliyor. Üçüncü çeyrek verilerine göre, Vodafone Grubu içinde servis gelirleri bakımından en çok büyüyen operatör olduk” dedi.

YENİ NESİL TELEKOM

Sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçtiklerine dikkat çeken Engin Aksoy,“Dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar atıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar önemli mesafe katettik. Dijitalleşme performansımızı artırmak ve yeni iş alanlarımızın büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtik. Vodafone Holding A.Ş., 4 ana dikey altında 10 şirketten oluşuyor. Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketlerimizi daha da büyütmek” diye konuştu. Tüm dünyada yeni yol haritalarını ‘yeni nesil telekom şirketine dönüşmek’ olarak belirlediklerini söyleyen Aksoy, “Bu doğrultuda 2025 yılına kadar ‘Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi’ olmayı hedefliyoruz” dedi. Deneyim ihracının da şirket için öncelikli bir konu olacağını ifade eden Aksoy, amaçlarının Türkiye’yi mükemmeliyet merkezi olarak konumladırmak olduğunu ifade etti.

DENEYİMİNİ TÜRKİYE’YE TAŞIYACAK

Toplam yatırımlarının yüzde 99’unu teknoloji yatırımlarının oluşturduğuna dikkat çeken Aksoy, şunları kaydetti: “81 ilde 23.4 bini aşkın 4.5G iletişim noktasıyla 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürüyoruz. Tüm baz istasyonlarımızın neredeyse tamamında 4.5G hizmeti sağlıyoruz. Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan Grubumuz, 10’u aşkın Avrupa ülkesinde 5G şebekesini devreye aldı. 5G alanındaki global deneyimimizi Türkiye’ye taşıyarak müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlanıyoruz.”

‘FİBER YAYILIMINI SAĞLAMALIYIZ’

“Gönlümüzdeki toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilmek için fiber altyapının yaygınlaşması gerek” diyen Engin Aksoy,”Fiber yayılımı, 5G’ye geçiş için de hayati önem taşıyan bir konu. Fiber altyapı uzunluğundaki yüzde 10’luk artış, gayrisafi yurtiçi hasılada yüzde 1’lik artışı tetikliyor. Ülkedeki fiber uzunluğu artış oranı yüzde 50 olsa bile, bu yatırım kaynaklı GSYİH büyümesinin 2023 yılında 44 milyar dolar olacağını hesaplıyoruz. Sektör olarak, bir an evvel fiber yayılımını sağlamalıyız. Fiber hane kapsamasının 20 milyon hanenin üzerine çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ilave 15 milyon hanenin kapsanması için 5 milyar dolar yatırım gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘DİJİTAL SKORU YÜKSELTTİK’

Vodafone Business çatısı altında işletmeleri yeni nesil teknolojilere hazırladıklarını belirten Aksoy, şöyle konuştu: “Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Yapay Zekâ ve Bulut teknolojilerini kapsayan uçtan uca çözümlerimizle 1.2 milyon kurumsal müşterimizin teknoloji ortağı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOBB işbirliğiyle başlattığımız ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ kapsamında Türkiye’nin dijital skorunu son 3 yılda 53’ten 71’e yükselttik.” KOBİ’lere özel bir destek projesi de planladıklarını aktaran Aksoy, “Destek paketimizden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ’lere Dijital Pazarlama Danışmanlığı ücretsiz olarak sunulacak” dedi.

‘1 MİLYAR İNSANA DOKUNACAĞIZ’

Tüm dünyada amaç odaklı bir şirket olmaya önem verdiklerinin altını çizen Engin Aksoy, “Sunduğu ürün ve hizmetlerle toplumun her kesimine dokunan bir şirket olarak, toplumsal dönüşümde önemli bir rolümüz var. 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Dünya kaynaklarını gözeten bir dijital toplum yaratılması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.