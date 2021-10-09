Uzmanlar uyardı... Büyük tehlike! Her eve ulaşabilir... Konuşmalarınızı dinliyor

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Siber güvenlik konusu gün geçtikçe gündeme geliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evlerde yer alan akıllı cihazlar da artık risk oluşturuyor. Özellikle en büyük risk bebek telsizleri ve kameralarında bulanan sıfır gün güvenlik açıklarının, hackerlerin kamera akışına erişmesine ve kötü amaçlı yazılımları yayması olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı cihazlara yönelik yapılan saldırılar akıllarda soru işareti oluştururken, siber suçluların çocuklarla doğrudan iletişim kurmak için güvenlik açıklarını kullanması ve böylece ailenin diğer üyeleri hakkında da bilgilere ulaşabilmesi, kullanıcıları daha bilinçli ürün satın almaya yönlendiriyor.

TÜM KONUŞMALAR DİNLENİYOR

Hackerların özellikle bebek telsizlerini seçmelerinin nedenlerini anlatan WatchGuard Türkiye & Yunanistan Satış Mühendisi Alper Onarangil, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gündelik hayatı kolaylaştıran ve internet yoluyla bağlanabildiğimiz cihaz sayısı artmaktadır. Hackerler ise yeterli derecede korunmayan her IoT cihazında olduğu gibi bebek telsizleri ve kameralarında bulunan sıfır gün güvenlik açıklarından doğası gereği yararlanmaya çalışıyor. Özellikle korunmayan bebek telsizleri yoluyla ev ortamındaki tüm konuşmalar hackerler tarafından dinlenebiliyorken, kameralar yoluyla ortamdaki diğer network cihazlarına, hatta veri bulunan sunuculara kadar neredeyse her cihaza erişim sağlanabiliyor. Bu nedenle de hem diğer cihazlardaki hem de çevrim içi hesaplardaki verilerin ele geçirilmesi kolaylaşıyor ve bu cihazlar saldırganların ilk tercihlerinden biri haline geliyor" dedi.

KİMİK DOĞRULAMA TERCİH EDİLMELİ

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Cihaz güvenliği için yapılması gerekenleri anlatan Onarangil, "Kullanıcıların bebek kamerası ve telsizlerini kullanmadan önce mutlaka varsayılan olarak gelen kullanıcı adlarını ve şifrelerini değiştirmeleri, eğer mümkünse kameraya erişebilecek cihazları ve IP adreslerini sınırlandırmaları tehlikeleri azaltacaktır. Ek olarak, güncel kameralara erişim sırasında çok faktörlü kimlik doğrulama seçeneği de gelebilmektedir. Bu özelliğin aktif hale getirilmesi, yetkisiz kişilerin kamera ve telsizlere erişimini sınırlandıracaktır" açıklamasında bulundu.

ŞİFRENİZİ HEMEN DEĞİŞTİRİN!

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'Eğer cihazların güvenlik açığı bulundurduğundan şüpheleniliyorsa öncelikli olarak yukarıda bahsedilen adımları uygulamak etkili olacaktır' diyen Onarangil, " Ancak bu önlemler alınamıyorsa cihazdan kurtulmak ve internete bağlı olan diğer cihazların güvenliğini sağlamak önem arz ediyor. Kullanıcılar diğer cihazları güncellemeli, kullanıcı adlarını ve şifrelerini değiştirmeli ve çok faktörlü doğrulama çözümlerini kullanmalıdır" ifadesinde bulundu.

İNTERNETE BAĞLI HER ŞEY RİSK

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ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban konuyla ilgili soruları yanıtladı ve "Günümüzün hızla gelişen teknolojisi, ses ile çalışan aydınlatmalardan Wi-Fi kontrollü kahve makinelerine ve Wi-Fi bağlantılı bebek kameralarına kadar evlerimizi daha akıllı hale getirdi. Ne yazık ki, internete bağlı her şey gizliliğinizi tehlikeye atan açık bir pencere gibidir. (bebek kameraları da buna dâhil)" açıklamasında bulundu.

TÜM EVE ULAŞILABİLİR

Erginkurban siber saldırıların gerçekleşme amaçlarından bahsetti ve "İnternete bağlı bebek kameralarının saldırıya uğradığı ve bebeklerin gözetlendiği gibi haberlerle sık karşılaşsak da saldırganların yegâne amacı tabi ki bebeklerimizi gözetlemek değildir. Bu kameralar aracılığı ile ev ağımıza dâhil olan diğer cihazlara ulaşmak da isterler" dedi.

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Erginkurban sözlerine şu şekilde devam etti: "İnternet bağlantılı bebek kameralarına IP kamera denir, çünkü kullandığınız diğer cihazlar veya akıllı telefonlarınız ile iletişim kurmak için internet protokülünü kullanırlar. Bu cihazlar evdeki router (yönlendirici) veya modeminiz aracılığı ile internete bağlanırlar. Saldırganlar genellikle ilk olarak internete giriş noktası olan bu cihazlara ulaşır daha sonra da ev ağındaki diğer cihazlara. Eğer bir saldırgan yönlendiricinize yönetici hakları ile erişim sağlayabiliyor ise diğer tüm cihazlarınıza erişmesi işten bile değildir."

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BİRKAÇ NOKTAYA DİKKAT EDEREK EV AĞINIZI GÜVENCEYE ALIN

'Bebek kameraları diğer tüm ağa bağlı cihazlardan farklı değildir ve güvenlikleri ev ağınıza sıkı sıkıya bağlıdır. Birkaç noktaya dikkat ederek tüm ev ağınızı güvenceye alabilirsiniz' diyen Erginkurban yapılması gerekenleri de şu şekilde sıraladı:

- Kablosuz yönlendiricinizi güvende tutun

Bebek kameranız olsa da olmasa da mutlaka dikkat etmeniz gereken bir adım. Yönlendiricinizin firmware’ini her zaman güncel tutun. Uzaktan erişimi kapatın. Güçlü bir Wi-Fi parolası belirleyin.

- Bebek kameranız için güçlü bir parola kullanın

Tüm bağlı cihazlarda olduğu gibi yeni bir cihazı kurarken mutlaka varsayılan parolasını güçlü bir parola ile değiştirmelisiniz.

- Kamera yazılımını güncel tutun

Satın aldığınız cihazın markasına bağlı olarak üretici tarafından zaman zaman firmware güncellemeleri yayınlanacaktır. Bunları takip edin ve yayınlanır yayınlanmaz güncelleyin. En iyisi kamera satın alırken otomatik güncelleme özelliği olanları tercih etmeye bakın.

- Port yönlendirme ve UPnP özelliklerini kapatın

Bağlı cihazların kendi aralarında ve internet ile daha kolay iletişim kurabilmelerini sağlayan bu protokolleri kapalı tutun.

- Kameranıza uzaktan erişimi kapatın

Eğer kameranız adı bilinen örneğin Google NEST gibi bir marka değilse, uzaktan erişim ayarlarını kendiniz yapmanız gerekebilir. Bu saldırganlara açık hale gelmesine neden olabilir. Yapılandırma sırasında vereceğiniz izinlere ve açacağınız portlara çok dikkat etmeniz gerekir. Veya satın aldığınız sırada kendi sitesinden erişilebilen iki faktörlü doğrulama kullanan kameraları tercih edin.

- Yeni teknolojiyi tercih edin

Günümüzde kullanılan bebek kamerası veya telsizler ya analog ya da dijital oluyorlar. Analog teknolojiler uzun zamandır hayatımızda ve daha uygun fiyatlı olabiliyorlar fakat güvenliklerinin çok da sağlam olduğu söylenemez. Dahası yukarıda bahsettiğimiz gibi ayarları kendiniz yapmanız gerekebilir. Diğer yandan yeni nesil dijital cihazlar birçok yönden daha güvenliler. İletişimi şifreleyebiliyorlar, düzgün bir hesap kullanmanızı talep ediyorlar ve yayın frekansını değiştirebiliyorlar.

Satın alırken otomatik firmware güncellemeleri alabilen, güvenli hesaplar ile erişim sağlanan yeni nesil dijital cihazları tercih etmeniz yararınıza olacaktır.