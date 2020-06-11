Büyük oynuyorlar

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri Peak Games’in 1.8 milyar dolara ABD’li oyun devi Zynga’ya satılması oldu. Böylece Türkiye’nin ilk unicorn’u da oyun sektöründen çıktı. Bu büyük satış tüm ilgiyi oyun sektörüne çevirdi. Bu alanda kurulan ilk fon da Actus Portföy tarafından ‘TwoZero Girişim Sermayesi Fonu’ olarak faaliyete geçti. Fonun asıl amacı Türkiye’deki potansiyeli olan oyun firmalarına yatırımlar yapmak.

STÜDYODAN DÜNYAYA

Son dönemde yatırımcıların oyun, medya ve eğlence sektörüne oldukça fazla ilgi gösterdiğini söyleyen Actus Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, “Önümüzde dev bir dünya ve ekosistem var. Hepimiz bu dünyayı milyar dolarlık satışlarla daha fazla tanımaya başladık. Bizim hedefimiz ise oluşturduğumuz 15 milyon dolarlık fonla bu oyunları ortaya çıkaran 18-20 yaşlarındaki gençleri bulup onlara destek olmak. Bu gençler 10-15 kişi bir araya gelip oyun stüdyolarında dünyada milyonlarca kişinin oynadığı oyunları ortaya çıkarabiliyor. Bizim onlara daha başlangıç seviyesinde yaptığımız 50-100 bin dolarlık yatırımlar çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.

GELECEĞİ SAĞLAM

Bu gençlerin belki 20 tane oyun denemesinde bulunacağını ama bir tanesinin başarıya ulaşacağını dile getiren Hocaoğlu, “Biri başarıya ulaştığında milyonlarca hatta milyarlarca dolara satın alınıyor. Milyar dolarlık satışların öncesinde 10’larca başarısız deneme var. Bu fonu büyüttükten sonra yani birkaç sene içinde de bölgesel olmayı planlıyoruz. Körfez Bölgesi’ne açılıp oradan da yatırım çekeceğiz. Türkiye’deki oyun stüdyolarının çok büyük potansiyeli var” şeklinde konuştu. TwoZero Yatırım Komitesi Üyesi Bora Koçyiğit de “Türkiye’de uluslararası oyun stüdyolarından sadece birinin atılımı var. Genel olarak yurtdışı ofislerden Türkiye pazarını yönetmek istiyorlar. Bu da yerli oyun stüdyolarına alan sağlıyor. Türkiye’de gelecek vaat eden birçok oyun stüdyosu var. 2-3 yıl içinde çok fazla yatırım alacaklar” dedi.

VERİ ANALİZİ VE ÇEVRİMİÇİ YAYIN

Şu ana kadar 3 yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Hocaoğlu, “Temmuz sonuna kadar 7 yatırım daha yapacağız. Bunun 3 milyon dolarlık kısmı sadece oyun alanında olacak” dedi. Fonun aynı zamanda spor sektörüne de yatırım yaptığını belirten Hocaoğlu, “Türkiye dünyada futbola ilginin en yüksek olduğu üçüncü ülke ama yatırımlar aynı seviyede güçlü değil. Bu tarafta büyük bir potansiyel var. Özellikle spor alanında faaliyet gösteren startuplar çok kıymetli. Veri analizi, çevrimiçi yayın ve giyilebilir teknoloji gibi alanlarda önemli gelişmeler yaşanacak. Biz de bu alanları gözümüze kestirdik” diye konuştu.

UZAKTAN SCOUTING

Önümüzdekİ dönemde çok gelişeceğini düşündükleri scouting yani sporcu seçme konusunda da bir yatırımları olduğunu ifade eden Barış Hocaoğlu, “İlgilendiğimiz bir girişim var. Oyuncu seçme aşamasında dünyanın her yerinden birer kişi alt ligleri video ile görüntüleyip oyuncu analizi yapıp sisteme yükleyecek. Burada binlerce yetenekli sporcuya ait görüntüler olacak. Yani öyle ekiplere 10 binlerce dolar harcayıp oyuncu izlemeye başka yere göndermeyeceksiniz. Bir diğer yatırımımız ise vücut kitle ve duruş analizi yapan ‘Digime’ isimli bir şirket. Bir tablet ile tüm vücut taraması yapılıyor. Bu yaklaşık 1 dakika süren işlem. İşlem sonunda vücuttaki yağ-kas oranınızı, duruş şeklinizi analiz edip raporlayabiliyor” şeklinde konuştu.