Büyük dolandırıcılıkta 17 tutuklu! 90 bin kredi kartı 40 milyon euroyu sattılar...

Europol'den yapılan açıklamada, internet alışverişlerinde kullanılan kredi kartlarına ait bilgilerin dolandırıcılar tarafından ele geçirildiği ve bu bilgilerin, başkalarına satıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında 90 bin kredi kartının, Europol'ün siber suç uzmanları tarafından incelendiği aktarıldı. Avrupa Siber Suçlar Merkezi Başkanı Edvardas Sileris, operasyona ilişkin açıklamasında, operasyon neticesinde 40 milyon avroluk dolandırıcılığın önüne geçildiğini bildirdi.

Öte yandan, Europol tarafından İspanya'da gerçekleştirilen bir operasyonda yüksek elektrik faturası gelen 5 adrese yapılan baskında 34 bin kök kenevir ele geçirilirken, 17 kişinin tutuklandığı kaydedildi.