TOGG'da büyük heyecan... Merakla beklenen açılış bugün, satış beş ay sonra

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Türkiye’nin küresel teknoloji markası olma ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturma hedefiyle yola çıkan TOGG’un Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu tesisi bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninin saat 18.00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Binlerce kişinin davet edildiği törenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşmesi nedeniyle Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu da Gemlik’teki devasa tesis içerisinde gerçekleşecek. Bugünkü büyük açılış öncesinde tesise ulaşımı kolaylaştırma çalışmaları da tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG’un Gemlik Kampusu’na taşıt ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapımını tamamlarken ‘TOGG’ ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Öte yandan, Gemlik tesisinin kapısına ve içerisindeki tören alanına özel giydirmeler yapıldı.

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SATIŞ 5 AY SONRA

Açılışla birlikte bugüne kadar prototip atölyesinde üretilerek çeşitli yol testleri yapılan TOGG’un C-SUV modeli seri üretime tamamen hazır hale gelecek. Hemen ardından ise C-SUV yollara çıkmaya hazır olduğunu belgelemek üzere akredite test merkezlerine gönderilecek. Yaklaşık 5 ay sürecek homolagasyon testlerinin ardından onay belgelerini alacak TOGG, Mart 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak. 15-18 boyunca yalnızca Türk tüketicilerinin talebine karşılık verecek olan TOGG, daha sonra başta Almanya ve Fransa gibi ülkeler olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirecek. Mart 2023’te satışa çıkacak C-SUV’un ardından 2025 yılında C segmentindeki tamamen elektrikli Sedan satışa sunulacak. Bu modeli sırasıyla C-Hatchback, B-SUV ve C-MPV modelleri takip edecek.

YABANCI GAZETECİLER DE YAKINDAN TAKİP EDECEK

TOGG’un Gemlik’teki törenini yurtiçinden 100’ün üzerinde gazeteci izleyecek ve tüm gelişmeleri gün boyunca izleyicilere aktaracak. Bununla birlikte, bazı yabancı basın mensupları da TOGG’un davetlisi olarak Türkiye’nin otomobilini üretecek devasa tesisin açılışını yakından takip edecek.

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SADECE FABRİKA DEĞİL AYNI ZAMANDA ‘KAMPUS’

GEMLİK’teki tesis yalnızca bir fabrika olarak hizmet vermeyecek. Bu yüzden ismi ‘TOGG Gemlik Kampusu’ olarak anılacak. Çünkü, burada araç üretiminin yanında mobilite ürünleri, Ar-Ge merkezi, kullanıcı deneyim merkezi ve test pisti de yer alacak. Dileyenler TOGG’un Gemlik Kampusu’nu ziyaret ederek burada mobilite ekosistemine yönelik güncel teknolojileri yakından deneyimleyebilecek.

TOGG C-SUV’A 6 FARKLI RENK SEÇENEĞİ!

TOGG dün yaptığı paylaşımla 2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunacağı C-SUV modelinin renklerini paylaştı. Açıklamada, C-SUV’un 6 farklı renk seçeneğine sahip olacağı ve bu renklerin isimlerini Türkiye’nin güzelliklerinden aldığı belirtildi. İsimler ise Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale şeklinde sıralandı. TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

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“Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi ‘duygusal’ Doğu kültürü ve ‘rasyonel’ Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye’mizden ilham aldık.”