Bütçeye yapılandırma desteği

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Geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yapılandırma ve başvurusu bu akşam sona erecek olan 7326 sayılı yapılandırmadan bütçeye bu yıl 39.4 milyar liralık gelir gelmesi bekleniyor. Ağustos ayı itibarıyla bu iki yapılandırmadan 24.3 milyar liralık gelir bütçeye geldi. 7326 sayılı yasanın ilk taksit ödemesi 1 Kasım, ikinci taksit ödemesi de 30 Kasım tarihinde sona erecek. 7256 sayılı yasanın ise taksit ödemeleri devam ediyor. 5. taksit için son ödeme günü 30 Eylül 2021, 6. taksit için de 30 Kasım 2021.



175.1 MİLYAR LİRA İLAVE GELİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu Maliyesi Raporu’na göre yıl sonunda bütçe açığı 230 milyar lira olacak. 2021 yılı başında yapılan bütçede gelirler 1 trilyon 101 milyar lira, giderler 1 trilyon 346 milyar lira ve bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörülmüştü. Yapılan revizyon sonrasında bütçe gelirlerinin 1 trilyon 276 milyar lira, bütçe giderlerinin 1 trilyon 506 milyar olacağı tahmin ediliyor. Kamu Maliyesi Raporu’nda 175.1 milyar lira ilave gelir öngörüldüğü belirtilerek, bunun 108 milyar lirasının makro parametrelerdeki değişim ve vergi dinamiklerinin etkisinden kaynaklanacağı kaydedildi.

İkinci gelir kalemi olarak 7256 ve 7326 sayılı yapılandırmalardan gelecek 39.4 milyar lira sayılırken, yürürlüğe giren ilave tedbirlerden 37.7 milyar lira ve vergi dışı gelirlerden de 35.8 milyar lira gelir beklendiği ifade edildi. İlk Kamu Maliyesi Raporu’nda 37.7 milyar liralık ilave tedbirlerin detayı paylaşılmıştı. Tedbirler içinde Kurumlar Vergisi’nin yüzde 25 olarak uygulanmasından 18 milyar lira, Özel İletişim Vergisi’nin yüzde 7.5’dan 10’a yükseltilmesinden gelecek 1.6 milyar lira gibi kalemler bulunuyor. Raporda, salgın nedeniyle yapılan geçici indirimler nedeniyle 28.8 milyar, TL cinsi yatırımları teşvik etmek için Gelir Vergisi tevkifat oranındaki indirim nedeniyle de 17 milyar liralık gelirden vazgeçildiği de belirtildi.

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160.1 MİLYARLIK DA HARCAMA

Bu yılın başına göre harcamalar da 160.1 milyar lira daha fazla olacak. 160.1 milyar liranın dağılımına bakıldığında; 49 milyar lirası koronavirüs nedeniyle yapılan harcamalar, 42.6 milyar lirası enflasyon gerçekleşmelerine bağlı olarak personel ve emekli aylıklarında yapılan artış, 31 milyar lirası ilave yatırımlar ile afet kaynaklı konut ve altyapı ihtiyaçları için sermaye giderleri ve sermaye transferleri, 24.7 milyar lirası gelir tahminine bağlı olarak mahalli idareler ve fonlara aktarılacak paylardaki artış, 16.8 milyar lirası demiryolu yatırımları kaynaklı finansman ihtiyacının karşılanması ile enerji sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerde sermaye yapılarının güçlendirilmesi, 23.1 milyar lirası da ilave istihdam ve diğer zaruri ihtiyaçlar için yapılacak harcamalardan kaynaklanıyor. Bu ilave harcamaların toplamı 187.2 milyar lira oluyor. Raporda, Sosyal Güvenlik Kurumu prim yapılandırma ve uygulanacak tedbirlerin etkisiyle bütçe giderlerinde 27.1 milyar liralık azalış olacağının tahmin edildiği belirtildi.