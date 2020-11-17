Bütçeye KDV ve ÖTV desteği

Ekim ayında bütçe giderleri yüzde 21.6 artışla 97.7 milyar lira, bütçe gelirleri ise yüzde 41.9 artışla 92.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe açığı ise geçen yıl ekim ayında 14.9 milyar lirayken, bu yıl ekim ayında 4.9 milyar lira olarak gerçekleşti. 10 aylık bütçe açığı 145.5 milyar liraya yükseldi. Ekim ayında bütçeye KDV ve Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) önemli gelir geldi. Ekimde yurtiçi satılan mallar üzerinden alınan dahilde KDV yüzde 120 oranında artarak 10.6 milyar lira, ÖTV ise yüzde 69 artışla 21.4 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ekimde faiz gideri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72.3 artışla 11.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.9 artışla 85.9 milyar lirayı buldu.

VERGİ GELİRLERİ

Ekimde vergi gelirleri tahsilatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.4 artarak 76.6 milyar liraya çıktı. Vergi türleri bakımından ekimde geçen yılın aynı ayına göre, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 120.2, özel tüketim vergisi yüzde 69.4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 25.1, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 40.4, damga vergisi yüzde 15.6, harçlar yüzde 16.9, gelir vergisi yüzde 3.4 ve diğer vergiler 40.1 artış gösterirken, kurumlar vergisi yüzde 51.7 geriledi. KDV gelirlerindeki yüzde 120.2’lik artışın pandemi nedeniyle ertelenen KDV ödemelerinin 27 Ekim tarihinde yapılması olduğu tahmin ediliyor. Nisan ayında verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannameleri için tahakkuk eden vergilerin ödemesi için 27 Ekim’e ertelenmişti.

ÖTV’Sİ ARTIŞTA

Otomobillerden alınan özel tüketim vergisi son aylardaki artış trendini ekimde de sürdürdü. Geçen yılın ekim ayına göre motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 287.5 artışla 6.6 milyar lira elde edildi. On aylık dönemde ise otomobillerden alınan ÖTV geçen yılın aynı dönemine göre 256.1 oranında artışla 31.8 milyar liraya ulaştı.

Ocak-ekim döneminde giderler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 967.7 milyar liraya yükseldi. Bütçe gelirleri de yüzde 14.3 artarak 822.2 milyar liraya çıktı. Geçen yıl on aylık bütçe açığı 100.7 milyar lirayken, bu yıl aynı dönemde bütçe 145.5 milyar lira oldu.