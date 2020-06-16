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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bütçede mayıs açığı 17.3 milyar lira

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Bütçede mayıs açığı 17.3 milyar lira
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Bütçe mayıs ayında 17.3 milyar lira açık verdi. Böylece ocak-mayıs dönemindeki açık 90.1 milyar liraya ulaştı.

Mayısta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 azalarak 68.1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 2.2 artarak 85.4 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, mayısta faiz hariç harcamalar yüzde 0.2 artışla 75.8 milyar lira, faiz dışı açık ise 7.6 milyar lira olarak gerçekleşti. Mayıs ayında mal ve hizmet alımı giderleri ile cari transfer harcamalarında geçen yılın aynı dönemine göre gerileme oldu. Mayısta yüzde 8.4 düşüşle 5.2 milyar lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 azalarak, 35.4 milyar liraya geriledi. Faiz giderleri, mayısta, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 21.8 artışla 9.6 milyar lira oldu. Merkezi yönetim bütçe gelirleri yüzde 4.8 azalırken, vergi gelirleri tahsilatı yüzde 7.6 azalarak, 55.3 milyar liraya geriledi.

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